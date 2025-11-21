Álvaro García Ortiz es condenado por revelación de secretos sobre el novio de Ayuso, Alberto González Amador

La decisión de condenar al fiscal general del Estado no fue unánime: dos magistradas han discrepado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comparece en rueda de prensa para valorar la condena de dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Ortiz ha sido condenado por revelación de secretos que afectaban a la pareja de la presidente madrileña, Alberto González Amador, cuyo abogado propuso un pacto a la Fiscalía.

La comparecencia de Isabel Díaz Ayuso es en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia del Gobierno regional.

Este mismo jueves, nada más conocerse la sentencia contra el fiscal general del Estado, la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que en ese banquillo de los acusados, según el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sentaba "el mismo".

Así se a través de sus redes sociales después de que el Tribunal Supremo (TS) condenara al fiscal a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra su novio, a quien García Ortiz debe indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

"Un éxito de la democracia"

La presidenta señaló que hoy toda la prensa internacional recoge este fallo porque "no se concibe en una democracia libre utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo, y todo a costa de un particular".

Fuentes cercanas a la presidenta madrileña han trasladado que Díaz Ayuso está "muy satisfecha" y considera que esta decisión es "un éxito sin precedentes de la democracia". "Un español ha vencido al aparato del Estado que ha ido contra él simplemente por su relación personal con ella. Se han revelado secretos de un ciudadano y la justicia ha imperado en España", han afirmado estas mismas fuentes.