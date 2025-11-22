La vicepresidenta segunda del Gobierno ha denunciado que el Tribunal Supremo haya condenado "injustamente" a "un hombre inocente"

¿Qué pasa ahora con el fiscal general del Estado y qué opciones tiene frente al fallo y la condena del Tribunal Supremo?

Compartir







La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha dicho que la condena al fiscal general del Estado supone un "punto de inflexión" ya que, en su opinión, con ella el poder judicial "ha suspendido sus funciones constitucionales para intervenir en política contra el Gobierno progresista". Por ello, Díaz ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para movilizarse de forma "serena" y "pacífica" a favor de la democracia y frente a las derechas, cuyo único objetivo, ha dicho, es "desmovilizar a la gente progresista de este país".

"Lo que ha pasado supone un gigantesco descrédito para el poder judicial, que hoy está más fracturado que nunca, y se ha trastocado la separación de poderes", ha añadido en la inauguración de la conferencia política del Movimiento Sumar.

El Tribunal Supremo condenó el pasado jueves a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados en relación con la filtración de un correo con la admisión de un fraude a Hacienda de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel García Ayuso.

Denuncia que se ha condenado a "un hombre inocente"

Para la líder de Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE, esta condena es una demostración de que hay "sectores" del poder económico, de los medios de comunicación y del poder político, pero también "una parte" del poder judicial, que están "concentrados" desde las elecciones generales de 2023 "para hacer caer al mejor Gobierno de coalición progresista".

Además, ha denunciado que el Tribunal Supremo haya condenado "injustamente" a "un hombre inocente" por "defender la transparencia frente a los bulos" y "por luchar contra el fraude fiscal".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Lo que vimos el jueves es inédito, es un punto de inflexión", ha añadido Díaz, que ha criticado también que no se conozcan aún los hechos probatorios ni los fundamentos de derecho en que se basan la condena al fiscal general del Estado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Llama a la movilización

Díaz ha utilizado la frase de "quien pueda hacer que haga", pronunciada por el expresidente del Gobierno José María Aznar en noviembre de 2023, en medio de las críticas contra la investidura de Pedro Sánchez y contra la ley de amnistía, para darle la vuelta.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Efectivamente, quien puede hacer que haga. El punto de inflexión es que agarremos la democracia en nuestras manos, que somos más, que somos la mayoría de este país", ha señalado.

A continuación, ha dicho que el único objetivo de las derechas es "desmovilizar a la gente progresista de este país" y ha instado a los ciudadanos a "movilizarse por la democracia" de forma "serena, pacífica, con calma, con sonrisas, para decirles que no lo van a conseguir".