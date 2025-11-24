El fiscal general presenta su renuncia: "No había salida, la sentencia no tiene posibilidad de recurso"

El magistrado Fernando Portillo comenta la condena al fiscal general del Estado

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presenta su renuncia tras la condena del Tribunal Supremo: "Es el momento de abandonar"

El fiscal general del Estado ha decidido presentar su dimisión tras la condena dictada por el Tribunal Supremo, antes de que el Alto Tribunal ejecute la inhabilitación. En una carta dirigida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, Álvaro García Ortiz solicita su cese antes de que la sentencia se haga efectiva.

'La mirada crítica' habla en directo con el magistrado Fernando Portillo, quien explica si esperaba la renuncia del fiscal general del Estado tras su condena: “Sospechaba que podía ser así, puesto que no había salida, la sentencia no tiene posibilidad de recurso. Si había querido mantener la condición de fiscal general del Estado mientras era acusado y juzgado, no tenía mucho sentido mantenerla una vez que sabía que había sido condenado y obligar al Tribunal Supremo a ejecutar una sentencia que no era cómoda”.

Fernando Portillo: "Lo que puede plantear es un incidente excepcional de nulidad"

Sobre la imposibilidad de presentar recurso, comenta: “Recurso como tal no cabe, por eso lo que puede plantear es un incidente excepcional de nulidad, que es lo que se utiliza para aquellas sentencias que no tienen recursos y donde solo se pueden alegar motivos formales, en los que el condenado entienda que se han visto afectados sus derechos fundamentales, pero por cuestiones de forma”.

Además, da su opinión sobre el posible reemplazo de Álvaro García Ortiz: “A mi juicio, con tal de que se trate de un hombre o una mujer de la casa, de la propia Fiscalía del Estado, y que no sea sospechoso de haber tenido convivencia previa con el Ejecutivo o haber formado parte de algún partido político, a mí me parecerá bien el nombramiento. Pero sobre todo le debe parecer bien a los propios fiscales, pues se trata de su jefe, y confío en que no se trate de un condenado por prevaricación”.