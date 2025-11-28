Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE Madrid: "Esto no es el PSOE, es el triunfo político del 15M"

El exsecretario general del PSOE en Madrid critica la gestión de Pedro Sánchez y cuestiona la situación interna del partido tras la entrada en prisión de Ábalos y Koldo García

Tras el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, muchas voces socialistas han comenzado a criticar abiertamente al sanchismo, especialmente por el silencio de Pedro Sánchez tras la decisión del magistrado Leopoldo Puente. Uno de esos críticos es Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE en Madrid.

'El programa de Ana Rosa' habla en directo con Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE en Madrid, quien da su opinión tras el ingreso en prisión de José Luis Ábalos: "Lo que ocurrió ayer es un lamentable y triste hecho histórico en nuestro país. Es un punto de inflexión, ayer cambiaron muchas cosas. Pedro Sánchez se ha convertido en un conductor suicida en esta legislatura y, más pronto que tarde, va a tener la colisión final. Ayer entró en prisión un diputado que lo es por la obra y gracia de Pedro Sánchez. La siguiente parte de ese punto de inflexión es que Ábalos y Koldo han lanzado una serie de mensajes que dan a entender que tienen mucha información acerca de Sánchez. Conocen mucho de Pedro Sánchez porque, desde que en 2017 se produce su salida, porque le echamos, y luego vuelve, vuelve de la mano de Ábalos, Koldo y Cerdán. Lo saben todo. Y no olvidemos que Ábalos es un hombre con mucha experiencia, que ha maniobrado siempre con habilidad y astucia, por lo que creo que hoy en Moncloa han saltado las alarmas. Además, Ábalos ha dejado claro a por quién va: la esposa del presidente del Gobierno".

Tomás Gómez: "Hay ingobernabilidad, se ha quedado sin respaldo parlamentario, hoy Pedro Sánchez no tiene mayoría entre los diputados del Congreso"

Sobre Pedro Sánchez, añade: "Esto ya es insostenible. Hay tres razones por las que Pedro Sánchez debería irse: primero, por la corrupción política, por darle el Gobierno al 1,5% de los votos como ha hecho con Junts, a cambio de mantener un sillón que no ganó en las urnas. Segundo, porque hay ingobernabilidad, se ha quedado sin respaldo parlamentario, hoy Pedro Sánchez no tiene mayoría entre los diputados del Congreso. Y tercero, la corrupción económica, cuya derivada está por ver, pero para que Ábalos, Koldo y Cerdán pudiesen delinquir ha tenido que haber intervención de la administración pública".

Por último, habla sobre la situación interna del PSOE: "Hablamos los que somos del PSOE de antes de 2014, antes de que llegase Pedro Sánchez. Esto no es el PSOE. Esto es el triunfo político del 15M, Pedro Sánchez ha podemizado el partido. Hay mucha militancia nueva que entró a partir de Sánchez por esas posiciones cercanas a lo que era Podemos. Pero esto no es el PSOE. Los que estamos hablando y exigimos que Pedro Sánchez salga de la política española somos los que pertenecemos al PSOE previo a 2014. Tiene la marca, pero dentro no es el Partido Socialista".