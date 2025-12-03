Abogado de la joven violada grupalmente en Málaga: "Está en tratamiento psiquiátrico"

'Vamos a ver' ha hablado con Juan Ricardo Ruiz, abogado de la joven que fue violada grupalmente en Málaga

Los padres de la joven violada grupalmente en Málaga publican una carta clamando justicia: "Nuestra hija ha caído en una trampa"

Compartir







Este fin de semana, una joven fue víctima de una brutal violación grupal a la salida de una discoteca de Málaga por parte de tres hombres para los que se ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza. Dos de los tres detenidos tenían antecedentes policiales por agresiones sexuales distintas ocurridas cuando aún eran menores de edad.

Ahora, 'Vamos a ver' ha podido hablar con Juan Ricardo Ruiz, abogado de la víctima, que nos ha contado cómo se encuentra y cuáles son los próximos pasos a dar para que se haga justicia.

Juan Ricardo Ruiz, abogado de la víctima: "Fe un comportamiento en manada, muy parecido a lo que es la caza de una persona"

"La chica está mal y ha tenido que regresar a su casa y dejar la universidad. Está en tratamiento psicológico y psiquiátrico. El otro día tuvo que sufrir el interrogatorio de compañeros que hacían su trabajo, pero tuvo que revivirlo todo", nos ha contado.

Sobre los detenidos, el bogado de la joven agredida sexualmente ha sentenciado: "Tienen que estar en prisión porque son un gran peligro. Fue un comportamiento en manada, muy parecido a lo que es la caza de una persona".