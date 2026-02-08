Redacción Galicia Europa Press 08 FEB 2026 - 14:30h.

La suspensión respondía a la "alta probabilidad de riesgos repentinos que podían comprometer el estado de la infraestructura"

Hay un plan de transporte alternativo para viajeros con origen o destino Padrón, Pontecesures, Catoira y Osebe

OurenseRenfe mantiene, por el momento, la suspensión de circulación en trenes regionales entre Vigo Guixar hasta la estación de Ourense, aunque sí ha reanudado el resto de servicios ferroviarios este 8 de febrero.

Así lo ha confirmado a Europa Press, después de haber estado casi 72 horas sin trayectos con Vigo debido al temporal de lluvia y viento. Además, este sábado 7 una avería afectó a un AVE destino Madrid.

Pasadas las 10:30 horas, la operadora informó en su cuenta de la red social X que ya había restablecido hasta A Coruña los viajes en sus trenes empleando la línea de alta velocidad entre Vilagarcía y la capital gallega.

Con todo, debido al "estado de la infraestructura, Renfe ha establecido un plan de transporte alternativo para los pasajeros con origen o destino Padrón, Pontecesures, Catoira y Osebe", detalló también.

Ya el sábado había informado del restablecimiento para hoy del servicio de alta velocidad en el tramo Santiago de Compostela-Vigo, así como las conexiones de Media Distancia Vigo Urzaiz-A Coruña, que se reiniciaron a última hora del día anterior con la salida de varios trenes.

Existía una "alta probabilidad de riesgos repentinos"

En su comunicado, la operadora indicó que, aunque Adif valoraba que "era viable circular", la suspensión se había mantenido tras "contrastar" la información del gestor con otros organismos oficiales que indicaban que "todavía una alta probabilidad de riesgos repentinos".

Esos que "podían comprometer el estado de la infraestructura" para prestar el servicio de este transporte público: "Las previsiones de las confederaciones hidrográficas indicaban una evolución negativa hasta el sábado".

Además, se "mantenía el nivel de prealerta del Plan Inungal. La situación de colmatación de los terrenos hacía a Renfe ser prudente al objeto de garantizar la seguridad de los viajeros y trabajadores", remarcó.

Estas mismas condiciones climatológicas adversas y el riesgo de inundación han sido las razones que han dado para justificar la imposibilidad de establecer un plan de transporte alternativo por carretera con garantías.

Adif reiteró que no tenía "ningún punto dañado"

Por su parte, en los pasados días, Adif insistió en que la suspensión del servicio ferroviario fue "a petición de la operadora": "Nosotros no teníamos ningún punto dañado".

No obstante, durante el 6 de febrero sí que registraron dos incidencias que afectaron a trenes de mercancías, según indicaron fuentes consultadas por Europa Press.