Iñaki Aguado Virginia Mayoral 16 DIC 2025 - 21:20h.

El PSOE ha aceptado la propuesta de Sumar de mantener una reunión entre los socios de la coalición para abordar los supuestos casos de corrupción

Sumar no se plantea salir del Gobierno pero exige una reunión urgente con el PSOE

Compartir







El PSOE ha aceptado la propuesta de Sumar de mantener una reunión entre los socios del Gobierno de coalición para abordar los supuestos casos de corrupción en el entorno del Gobierno y las denuncias por acoso sexual en el seno del partido y ha planteado que sea esta misma semana, según fuentes socialistas.

Los socialistas se han mostrado así abiertos a la reunión urgente solicitada hoy por Sumar para recibir explicaciones sobre los presuntos casos que, a su juicio, tienen "paralizado" al PSOE en el Ejecutivo.

Fuentes socialistas han precisado que la intención de su partido es reunirse con Sumar esta misma semana, en un encuentro en el que participaría la secretaria de Organización, Rebeca Torró, quien ya ha comunicado esta propuesta a la formación de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

En Sumar quieren "salvar" al Gobierno

El PSOE continúa, según las mismas fuentes, con su objetivo de seguir buscando acuerdos con su socio de Gobierno y seguir legislando para mejorar la vida de la ciudadanía. El diputado de IU Enrique Santiago ha dicho este martes que en Sumar están "muy contrariados y muy preocupados" por una situación interna que les parece "inaceptable", por lo que han exigido una reunión con el objetivo de "recibir explicaciones" y "poner a funcionar al cien por cien la acción de Gobierno".

A su vez, fuentes de Sumar recalcan que no quieren salir del Gobierno, sino que quieren "salvarlo", aunque al mismo tiempo han advertido de que no van a ejercer de "palmeros" ni van a cargar sobre su espalda la crisis del PSOE si sus socios de coalición no actúan.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los reproches de Óscar Puente

La excepción a la cordialidad que han querido reflejar PSOE y Sumar ha sido el ministro de Transportes Óscar Puente, que ha rechazado la propuesta realizada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, sobre remodelar el Gobierno, asegurando que eso es como ofrecer sacrificios en el altar: "Que piensen en otra cosa". Además, ha preguntado a Díaz si en la reestructuración del Ejecutivo incluye a ministros de Sumar.

El ministro ha recordado a la vicepresidenta que una remodelación del Gobierno solo le compete al presidente y plantearla en este caso supone "ofrecer sacrificios en el altar", algo que considera una medida más religiosa que política. Además, ha dicho no entender qué tiene que ver un caso de acoso en Monforte de Lemos o en Almusafes con un cambio en el Ejecutivo. "No sé qué va a resolver", ha exclamado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

También ha cuestionado a Yolanda Díaz si en su propuesta incluye a ministros de Sumar: "No sé si también hay que remodelarlos a ellos". Dicho esto, ha recordado el caso de Íñigo Errejón, el que fuera portavoz de Sumar en el Parlamento que tuvo que dimitir también por acusaciones de acosos sexual.