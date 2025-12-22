La advertencia de Koldo García desde la cárcel: "Cuando salga van a caer todos uno por uno"

El exasesor de Ábalos ha hablado por primera vez desde la cárcel de Soto del Real

Las 'anécdotas' de la entrada a prisión de Ábalos y Koldo: desde los ronquidos del exministro a las charlas nocturnas en Soto del Real

Compartir







Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos, parece estar dispuesto a colaborar con la justicia para conseguir que su pena en la cárcel sea lo más breve posible.

Desde Soto del Real, donde lleva algo menos de un mes en prisión y desde donde tiene permitido comunicarse con su entorno a través de llamadas telefónicas, Koldo ha realizado una llamada telefónica a 'OKDIARIO' para hablar de sus planes de futuro y de cómo está pasando las primeras semanas privado de libertad.

PUEDE INTERESARTE Exclusiva | El nexo del PSOE con la fundación en la que trabajó Leire Díez

Koldo García, de José Luis Rodríguez Zapatero: "Estoy convencido de que ha cobrado comisiones"

Sobre el caso Plus Ultra, que salpica al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Koldo García ha dicho: "Después de cuatro años se demuestra que José no tuvo nada que ver con Plus Ultra, pero Zapatero, hombre, supongo que sí. Mi opinión personal es que sí. Y yo se lo dije a Eduardo Inda la noche antes de entrar aquí. Yo estoy convencido de que ha cobrado comisiones. Más detalles por aquí no puedo dar ni muerto".

De las detenciones de Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández Guerrero a raíz de las presuntas mordidas que habrían cobrado de contratos públicos, el exasesor ha respondido: "Conozco a Leire y a Antxon también de Guipúzcoa, claro que lo conozco y no he hecho ningún trapicheo con él, yo en ese tema no tengo nada que ver".

PUEDE INTERESARTE El truco definitivo para que la cabeza de las gambas no se ponga negra

Además, Koldo ha advertido que está dispuesto a contar todo lo que sabe: Cuando salga van a caer todos uno por uno. Aquí no me pueden dejar toda la vida, no me van a dejar 19 años, tranquila que no y cuando salga uno por uno, uno por uno, van a tener lo suyo. No hablando, con pruebas. Por eso es tan importante el libro. El libro y la serie es la que más se va a ver, la que más se va a vender, porque voy a hacer caer a todos hasta el centro".