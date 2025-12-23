La polémica con la angula en el País Vasco: acudirán a los tribunales para poder salir a pescar

El gobierno vasco considera que esta especie está en una situación crítica, opinión que no es compartida por los anguleros

Las angulas son una especie difícil de pescar, teniendo que capturarlas de noche al ser un animal miedoso

Con la llegada de las fiestas y la Nochebuena a la vuelta de la esquina, la Asociación de Anguleros de Euskadi ha anunciado que acudirá a los tribunales para poder salir a pescar, ya que el gobierno vasco ha suspendido la campaña de esta especie a diferencia de otras comunidades de la costa cantábrica que sí han mantenido su pesca.

El gobierno vasco considera que esta especie está en una situación crítica, opinión que no es compartida por los anguleros de la zona cuyo trabajo se ve desvalorizado y puesto en peligro.

Un producto que cuesta lo que vale

El río Deva, es una de las zonas en donde se ha suspendido la pesca de la angula. En él, anguleros como Iker, dedicado a este oficio desde hace años, quieren luchar por continuar con la pesca de la angula, un producto que, según cuenta, cuesta lo que vale.

"Es un producto exclusivo por todo lo que cuesta cogerlo. Hay muchos días que para pescar un kilo de angulas te hacen falta un montón de horas, las condiciones de pesca, el frío que pasas y el cogerlas por la noche”, comenta Iker.

“Este año vamos a pelear todo lo que se pueda y más para continuar con la pesca”, añade.

En un informe, se explica que la situación de la angula está bajo mínimos ya que, por cada 100 angulas que llegaban antes de los años ochenta, hoy en día solamente llega el 7%, algo que para la economía también tiene y tendrá un gran impacto.

¿Cómo se pesca la angula?

Los anguleros pescan gracias a puestos de angulas a los que llaman ‘calatoqui’, una construcción a la orilla del río que se realiza piedra a piedra y hace una protección a la angula, acumulándola y siendo más sencilla su recogida.

“De la corriente que baja, la ángula se va acumulando en la pared y con el angulero vamos pescando las ángulas”, comenta Iker. "Con esto, el que más facturaría sería cerca de los 5.000 o 6.000 euros", añade.

Las angulas se suelen pescar de noche, ya que son una especie miedosa que sale cuando hay menos depredadores. En Euskadi, hay dos ríos que se pescan con barco, habiendo personas que se han profesionalizado estos últimos años para pasar de una pesca recreativa a un profesional.

A día de hoy, son unos 250 kilos los que se consiguen pescar en estos ríos, muy pocos comparados con las toneladas que recogen países como Francia, algo que afecta al mercado pescadero que, en su mayoría, compra producto extranjero en vez de local.