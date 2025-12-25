El discurso del rey Felipe VI, más breve, pero dinámico: coincide con otras casas reales

El discurso del rey Felipe VI ha sido el más breve de su reinado, pero el más dinámico y moderno: coincide con otras casas reales

Discurso íntegro del rey Felipe VI en su mensaje de Navidad 2025: "España es, ante todo, un proyecto compartido"

"Los extremismos, los radicalismos y populismos se nutren de esta falta de confianza, de la desinformación, de las desigualdades, del desencanto con el presente y de las dudas sobre cómo abordar el futuro". Estas eran las palabras del rey Felipe VI durante el discurso de Navidad de este miércoles 24 de diciembre de 2025. Informa en el vídeo Jacobo Pérez-Lirón

El mensaje del rey se centró casi exclusivamente en la deriva política de España. Como acabamos de escuchar, lo que cambia es la puesta en escena. Para empezar, fue un mensaje más corto, el más corto de todos los que ha pronunciado en sus 11 años de reinado. Repetía en el salón de columnas del Palacio Real, que es el mismo lugar en el que hace 40 años España firmaba la adhesión a la Comunidad Europea.

Lo hacía de pie con una imagen más dinámica, más moderna, al estilo de otras casas reales. En cuanto al contenido, lo más importante fue el llamamiento de Felipe VI a la concordia para preservar, decía, la confianza en la democracia. Fue mensaje más breve de lo habitual, el rey volvió a incidir en dos ideas que son recurrentes en sus mensajes, el diálogo y la convivencia.

Incide en el debate público

En un momento de crispación, Felipe VI advierte de que la tensión en el debate político provoca hastío y desafección entre la ciudadanía. Además asegura que España atraviesa una inquietante crisis de confianza por la tensión en el debate político. Es una de las ideas que ha repetido en este mensaje, en el que ha advertido también de la llegada de los extremismos y de los populismos en el pasado.

Un mensaje, un mensaje claro a la clase política. "Atravesamos una inquietante crisis de confianza y esta realidad afecta seriamente al ánimo de los ciudadanos". La actitud de los políticos como germen del problema. "La tensión en el debate público provoca hastío, desencanto y desafección".

Sobre los extremismos y los radicalismos

Una tensión en la que la corrupción o la hiperbolización pasan factura. "Estoy hablando de respeto en el lenguaje y de escucha de las opiniones ajenas. Estoy hablando de especial ejemplaridad en el desempeño del conjunto de los poderes públicos". Y una factura que puede terminar saliendo cara. "Los extremismos, los radicalismos y populismos se nutren de esta falta de confianza, de la desinformación, de las desigualdades" Porque el cambio experimentado por el país en los últimos 50 años puede ser falible.

"No basta con recordar que nosotros ya hemos estado ahí, que ese capítulo de la historia ya lo conocemos y que tuvo consecuencias funestas". El rey se pregunta qué puede hacer cada uno y qué líneas rojas no se deben traspasar. Propone abordar asuntos como el coste de la vida, la vivienda o el cambio climático con empatía.

"La necesidad de situar la dignidad del ser humano, sobre todo de los más vulnerables en el centro". Todo en el discurso más breve, pero también más dinámico, con un Felipe VI en pie caminando por la sala de columnas del Palacio Real.