Ayuso no comprende cómo Zapatero se coló en Venezuela como el observador internacional de mayor prestigio

Isabel Díaz Ayuso ataca a Pedro Sánchez, tras la victoria del PP en Extremadura: es "un loser", un "perdedor de elecciones profesional"

Compartir







La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha instado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a dar explicaciones sobre lo que ha ganado por "blanquear" al régimen de Nicolás Maduro en su labor como observador internacional en las últimas elecciones del país sudamericano.

En declaraciones a Cuatro, Ayuso ha dicho no comprender cómo Zapatero "se coló" en Venezuela como el observador internacional "de mayor prestigio" en las últimas elecciones, donde "no encontró ninguna irregularidad, blanqueó al régimen de Maduro y lo normalizó".

Se ha preguntado qué ha ganado Zapatero "con el régimen" de Maduro y se ha mostrado "avergonzada" y "abochornada" por el hecho de que España haya abandonado al pueblo de Venezuela, por los lazos que unen a ambos países.

"Que España haya fallado a Venezuela de esa manera me duele en el alma porque además nosotros, todavía más que cualquier otro Estado de la Unión Europea, tenemos una deuda y, sobre todo, tenemos un compromiso al otro lado del Atlántico", ha subrayado la presidenta, quien se ha pronunciado también en redes sociales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"El crimen internacional y los Estados comunistas son perfectos aliados", según Ayuso

Ayuso se ha mostrado feliz por la detención de Nicolás Maduro y ha asegurado que al ser una dictadura de izquierdas "grandes potencias como China, Irán o Rusia" le han permitido estar en el poder mientras ellas "se lucrarán con la sangre del pueblo de Venezuela" utilizando el petróleo y el narcotráfico.

"El crimen internacional y los Estados comunistas son perfectos aliados, se llevan de perlas y están todos muy bien organizados", ha afirmado.

"Los de Podemos han sido otros que se han lucrado con el narcoestado de Maduro", critica la presidenta madrileña

Ayuso también ha tenido críticas para los dirigentes de partidos de izquierdas como la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ayer comparó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con Adolfo Hitler.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Para Ayuso, "los de Podemos han sido otros que se han lucrado con el narcoestado de Maduro, mientras el pueblo se moría de hambre".

"Esos que ahora salen dignos han sido los que iban a los platós con Hugo Chávez, los que han ido dando lecciones, clases en las universidades y forrándose a costa de un pueblo que no tiene ni luz. El pueblo con más riqueza natural no tenía ni luz, y estos tipos están ahora poniéndose estupendos", ha concluido la presidenta madrileña.