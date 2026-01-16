Vox sube una décima y se coloca con el 17,7 por ciento de respaldo electoral, mientras que Sumar baja seis

El año 2026 arranca con la preocupación por la vivienda en máximos históricos

El PSOE mantiene una ventaja de 8,7 puntos sobre el PP en estimación de voto en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) aunque los populares recortan distancias al subir seis décimas desde el estudio anterior.

Según la encuesta, con 4.006 entrevistas realizadas del 5 al 10 de enero, los socialistas se mantendrían como la fuerza más votada, con el 31,7 % de los votos, ganando tres décimas respecto al barómetro de diciembre; le sigue el PP, con un apoyo del 23 % y seis décimas más.

Vox sube una décima y se coloca con el 17,7 por ciento de respaldo electoral, mientras que Sumar baja seis décimas hasta el 7,2 %. También pierde apoyos Podemos, al situarse con el 3,5 % de los votos, seis décimas menos.

El año 2026 ha arrancado con la preocupación por la vivienda en máximos históricos, según se desprende del Barómetro de Opinión de enero del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que vuelve a situarse como principal problema nacional, esta vez con un 42,6% de menciones. En la lista de problemas personales, la vivienda aparece en la segunda plaza a tan sólo dos puntos de la crisis económica.

En segunda posición repiten los problemas económicos en general (21,2%), seguidos del Gobierno y los partidos políticos, que en tan sólo un mes pasan del séptimo al tercer puesto y se quedan con un 16,6% de alusiones en los cuestionarios.

Carlos Cuerpo es el ministro mejor valorado por los españoles y Marlaska el de peor nota

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, es el mejor valorado por los españoles, según el barómetro, con una nota de un 5,27, el único aprobado de un Gabinete en el que el peor parado es el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, con un 3,84.

Cuerpo repite en la cima, ya que en la anterior evaluación trimestral de ministros del CIS ya era primero, aunque desciende su nota, pues en octubre de 2025 llegó al 5,41 y en enero de 2026 baja al 5,27.

Mayor es el descenso para el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, uno de los cinco representantes de Sumar, quien baja del 5,32 al 4,81 y del segundo al tercer puesto.

Le supera ahora como segunda la titular de Defensa, Margarita Robles, por una centésima, pese a bajar del 4,92 al 4,82.

Tras el podio para Cuerpo, Robles y Bustinduy, en la parte alta del Gabinete por valoración ciudadana se sitúan también: Ernest Urtasun (4,70), Sara Aagesen (4,58), José Manuel Albares (4,53) y Jordi Hereu (4,50).

Junto a Marlaska, el otro ministro que no llega al 4 es Ángel Víctor Torres, que obtiene un 3,90, mientras que están también en la parte baja: Óscar Puente y María Jesús Montero (ambos con un 4,07) y Ana Redondo y Óscar López (con sendos 4,11).

Elma Saiz, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, obtiene el 4,18, la séptima peor nota, justo poco después de añadir a su cargo la tarea de ser portavoz del Gobierno.

La toledana Milagros Tolón se estrena en esta lista con un 4,29 de nota, tras asumir la cartera de Educación, Formación Profesional y Deportes el 22 de diciembre al cesar Pilar Alegría para preparar su candidatura por el PSOE a las elecciones aragonesas del 8 de febrero.