La Fiscalía Antidroga ha pedido a la Audiencia Nacional que inadmita la querella interpuesta por Hazte Oír contra Zapatero

La petición de Pedro Sánchez a Delcy Rodríguez y su defensa de Zapatero

Compartir







José Luis Rodríguez Zapatero era objeto de una querella presentada por el grupo de extrema derecha Hazte Oir, vinculándole a Nicolás Maduro y al narcotráfico. Según las Fiscalía Antidroga, esa querella se basa en conjeturas, así que ha pedido a la Audiencia Nacional que la inadmita.

La Fiscalía Antidroga ha pedido a la Audiencia Nacional que inadmita la querella interpuesta por Hazte Oír contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta "colaboración con la estructura criminal" del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al considerar que no hay indicios delictivos.

PUEDE INTERESARTE El PP quiere que José Luis Rodríguez Zapatero explique en el Senado sus "tratos" con Nicolás Maduro

Antidroga sostiene que no hay un delito de blanqueo de capitales

El Ministerio Público pide la desestimación al considerar que los hechos no son constitutivos de los delitos denunciados "ni de ningún otro". "El fiscal no aprecia que los hechos presenten unos mínimos caracteres de delitos", aclara.

Antidroga sostiene que los hechos recogidos en la querella "no son susceptibles de calificarse como delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico". "Además, unos están igualmente basados únicamente en informaciones periodísticas, lo que es insuficiente para incoar una investigación judicial, y otros están siendo ya investigados en otros procedimientos abiertos", aclara.

PUEDE INTERESARTE Isabel Díaz Ayuso pide a José Luis Rodríguez Zapatero que explique qué ha ganado por "blanquear" el régimen de Maduro

El Ministerio Público expone que "en la querella ni se describen mínimamente ni se imputan auténticos hechos de apariencia delictiva", sino que recoge "conjeturas, suposiciones y/o deducciones infundadas y carentes del más mínimo sentido descriptivo ni apoyo fáctico alguno".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El único "hecho indiciario", sostiene Antidroga, es la existencia de una acusación formal por tráfico de drogas en Estados Unidos contra Maduro "y otros altos cargos del régimen venezolano (...) entre los que no se encuentra" Zapatero. Con esta información, el fiscal mantiene que "no se puede deducir en modo alguno la implicación" del expresidente español "en esas actividades de tráfico de drogas".

Las información son "claramente insuficientes para fundamentar"

La Fiscalía indica que en la querella "tampoco se explica mínimamente el papel concreto que el querellado habría desempeñado en el organigrama" del Cártel de los Soles. Por el contrario, "todo lo que cita no son auténticos hechos que permitan deducir el más mínimo acto de preparación, favorecimiento o ejecución" de un delito de tráfico de drogas. Y señala que la querella tampoco presenta hechos que se puedan incluir, "ni siquiera de manera indiciaria", con el delito de blanqueo de capitales.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por otro lado, el Ministerio Fiscal señala que el apartado de la querella que se dedica "expresamente" al enriquecimiento del expresidente "sí señala auténticos hechos que merecen ser analizados para comprobar si presentan indiciariamente caracteres de delito". Pese a que considera que algunos documentos --como su declaración de bienes o sus actividades como presidente del Gobierno-- presentan "datos ciertos e incontestables", todo lo demás "deja de tener esa base fáctica necesaria y se convierte en informaciones publicadas".

Unas informaciones, a su juicio, "claramente insuficientes para fundamentar" una investigación penal: "Lo que justifica la apertura de una investigación judicial es precisamente lo contrario, la presunta procedencia ilícita de los fondos".