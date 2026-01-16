José Manuel Albares, ministro de Exteriores: "Zapatero no actúa en Venezuela en nombre del Gobierno"

Nuria Morán 16 ENE 2026 - 09:42h.

José Manuel Albares, ministro de Exteriores, ha estado este viernes 16 de enero en 'La mirada crítica'

Margarita Robles no descarta que España participe en la misión de vigilancia en Groenlandia: pide "no precipitar acontecimientos"

Compartir







Margarita Robles, ministra de Defensa, ha dejado abiertas las puerta a la participación de España en una misión militar de vigilancia en Groenlandia tras las constantes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de anexionarse este territorio autónomo dependiente de Dinamarca.

La ministra ha hecho unas declaraciones en las que ha querido dejar claro que hay unión con los países de Europa, pero ha querido calmar las aguas recalcando que sería una misión de reconocimiento: "Reforzar la vigilancia en Groenlandia sí sería una opción, pero vamos a ser prudentes".

José Manuel Albares, ministro de Exteriores: "Es tajantemente falsa esta información que les pidiésemos a los españoles encarcelados en Venezuela que no hablasen con los medios de comunicación"

Para respondieron a esta y a otras preguntas claves para nuestro país, 'La mirada crítica' ha hablado en directo con José Manuel Albares, ministro de Exteriores: "Estamos teniendo una serie de reuniones con el resto de los socios europeos y estamos haciendo una composición de lugar. Una vez que tengamos todos los elementos, se tomarán las decisiones necesarias. De todas las formas hay dos cosas que están claras: el pueblo groenlandés ya ha hablado a través de sus representantes elegidos democráticamente y Groenlandia quiere seguir formando parte de Dinamarca, quiere seguir siendo parte de una Estado miembro de la Unión Europea y quiere seguir formando parte de un aliado de la OTAN y eso es lo que nosotros apoyamos. En segundo lugar, si hay algún miembro de la OTAN que considere que se pueden hacer mejoras en la seguridad del Ártico, entre todos los aliados podemos debatirlo y encontrar la forma de cubrir cualquier laguna de seguridad que exista", ha respondido.

A si cree que es necesario enviar tropas a Groenlandia, Albares ha argumentado: "Lo que creo es que en estos momentos no hay nada que necesite que otro Estado sustituya a quien quieren los groelandeses. Entre aliados, cualquier necesidad de seguridad podemos cubrirla y cualquier discrepancia se puede resolver. Groenlandia tiene un pueblo y ellos han decidido que su futuro sea dentro de Dinamarca".

Además, el ministro ha hablado del conflicto en Irán, país en el que permanecen 147 españoles: "Exijo al Gobierno de Irán que permita las manifestaciones pacíficas, que vuelvan las comunicaciones con el exterior, especialmente Internet, que cesen las detenciones arbitrarias y que no se produzca ninguna ejecución porque la pena de muerte es una auténtica línea roja para España"; ha sentenciado.

Albares ha querido desmentir que el Gobierno español pidiese a los disidentes encarcelados en Venezuela que no hablasen con los medios de comunicación: "He visto esos bulos y quiero reiterar que todo español es libre de hablar o de moverse como quieran y yo se lo dije expresamente. Lo que sí les pedí es que si decidían hablar o no con la prensa, que por favor dijeran que nosotros no se lo habíamos prohibido. Es tajantemente falsa esta información", ha recalcado en directo.

De si Moncloa estaba al tanto del papel de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, el ministro ha respondido contundentemente: "No actúa ni en nombre ni a demanda del Gobierno. La mediación de Zapatero arranca en el 2015 por petición del país venezolano y el que lo sabía era el gobierno de Mariano Rajoy, que públicamente le agradeció su papel. Puede que el problema que tiene Zapatero y su único pecado es que es un expresidente que apoya a este Gobierno", ha concluido.