El PP también ha citado a Pedro Sánchez, pero el Gobierno ha usado su potestad de designar al miembro del Ejecutivo que da hoy las explicaciones ante la Cámara Alta
El PP ha forzado la maquinaria y obliga hoy al Gobierno a acudir al Senado donde los populares tienen mayoría absoluta, para dar explicaciones sobre los dos últimos accidentes ferroviarios de Adamuz, en Córdoba y Gelida, en Barcelona, ambos con resultados mortales. El ministro de Transportes, Óscar Puente, es el encargado de ofrecer los detalles de la investigación oficial sobre estos dos siniestros, aunque, en paralelo, el tribunal de instancia de Montoro, instruye la correspondiente causa penal con el apoyo de tres fiscales.
La comparecencia se produce once días después del accidente de Adamuz, que provocó la muerte de 45 personas y mantiene suspendida la alta velocidad entre el sur y el centro peninsular, y nueve después del siniestro de Gelida, donde falleció un maquinista y provocó la suspensión durante varios días del servicio de Rodalies.
La Comisión de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que investiga el accidente, apoya la tesis de que el siniestro se produjo por un defecto en una soldadura de los carriles de la vía, mientras espera que el gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, le explique por qué en su día se habló de renovación integral de la línea Madrid-Sevilla, pese a que no se cambió toda la vía.
Transportes y Generalitat crean grupo de trabajo para Rodalies y darán información semanal
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Cataluña han creado un grupo de trabajo para el seguimiento de las actuaciones que monitorizará las acciones que se están llevando a cabo en las Rodalies de Cataluña.
Este grupo de trabajo estará integrado por representantes de Renfe, Adif y la Generalitat de Cataluña, según ha indicado en un comunicado el departamento que dirige Óscar Puente.
Puente insiste en la reforma "integral" de la vía en base a documentos públicos
Óscar Puente: "la primera patrulla de la Guardia Civil llega a las 20:00 horas"
Óscar Puente ha situado a las 20:00 hora la llegada a la zona del accidente de Adamuz, Córdoba, la llegada de la primera patrulla de la Guardia Civil. Dos minutos más tarde es un equipo de Cruz Roja, el que accede al lugar de la tragedia.
Óscar Puente habla de "estupor" en el inicio de su compareecencia por las críticas a la ausencia de Pedro Sánchez
Tras veinte minutos de cuestiones previas, ha arrancado la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, recordando que tras el accidente de Angrois, ni el presidente del Gobierno ni la ministra de Transportes, acudieron al Senado ni al pleno del Congreso a dar explicaciones sobre el trágico accidente que segó la vida a 80 pasajeros.
Vox denuncia la "falta de democracia" por parte de Pedro Sánchez, por no dar explicaciones ante el Senado por los accidentes ferroviarios
Vox se ha sumado a las protestas del Partido Popular por la delegación de Óscar Puente para dar explicaciones en nombre del Gobierno de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida. Para el representante del partido de Santiago Abascal, la negativa de Sánchez responde a la "falta de democracia" del presidente ante la tragedia mortal vivida en Córdoba y Barcelona.
Los ministros Torres y Planas acudirán con Montero al funeral por las víctimas de Adamuz este jueves en Huelva
Los integrantes del Gobierno que acudirán a la misafuneral por las 45 víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que se celebra este jueves 29 de enero en Huelva son la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y también los ministros de Política Territorial, y de Agricultura Pesca y Alimentación, Ángel Víctor Torres yLuis Planas, respectivamente.
El Ministerio aún no ha enviado a la Comisión el informe de la auscultación de ultrasonidos que se hizo al tramo de Adamuz
Si algo va a provocar latragedia de Adamuz será un cambio en protocolos, controles, mantenimiento y uso de materiales de la red ferroviaria de alta velocidad. Es posible que sea más inteligente tener a punto lo que tenemos que hacer más.
Los senadores del PP reciben al ministro Óscar Puente al grito de "dimisión"
La bancada del PP del Senado ha recibido al ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, con gritos de "dimisión" a su entrada al hemiciclo de la Cámara Alta, donde se celebra un Pleno extraordinario para abordar el accidente ferroviario en Adamuz que dejó 45 fallecidos.
Puente ha entrado al hemiciclo pasadas las 11.00 horas de este jueves y la bancada del PP en bloque ha gritado "dimisión", mientras que el PSOE ha recibido al ministro con aplausos, a lo que el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha pedido silencio a los senadores.
Posteriormente, Rollán ha tomado la palabra para recordar a las 45 víctimas del accidente de Adamuz y al maquinista fallecido del siniestro de Gelida. "Trasladamos nuestras condolencias, nuestro cariño a los familiares y los seres queridos y la rápida recuperación de las personas que han sufrido alguna herida", ha expresado, antes de que el hemiciclo guardara un minuto de silencio por los fallecidos.
Este Pleno extraordinario surge también en medio de la polémica por la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esta sesión, lo que ha provocado que Pedro Rollán le enviara una carta advirtiéndole de "consecuencias jurídicas".
Huelva y Madrid recuerdan a las 45 víctimas mortales del accidente de Adamuz, Córdoba
La comparecencia de Puente se produce el mismo día en que se celebra una misa funeral en Huelva por las 45 víctimas del accidente ferroviario en Adamuz, y al que asistirán los Reyes, así como la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y los ministros de Política Territorial, y de Agricultura Pesca y Alimentación, Ángel Víctor Torres y Luis Planas, respectivamente.
Este funeral católico se celebrará a las 18.00 horas en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva, ciudad de la que eran originarias la mayoría de los fallecidos.
Al mismo tiempo, la Catedral de La Almudena de Madrid acogerá este jueves una misa en honor a las 45 víctimas mortales del accidente de tren en Adamuz, que fue solicitada al Arzobispado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
La comparecencia de Óscar Puente trata de aportar luz sobre las informaciones sobre el origen del accdiente de Adamuz, Córdoba
La comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente en el Senado se produce después de que esta semana el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón, haya señalado que la causa principal que se investiga actualmente del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que costó la vida a 45 personas, es la rotura de una soldadura.
"Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia, ha sido la rotura, no tanto del carril como de una soldadura", apuntó Barrón en una entrevista al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
En este sentido, el ministro de Transportes se ha mostrado molesto por las apariciones públicas en medios de comunicación del presidente de la comisión que investiga el accidente de Adamuz, debido a que originan un debate público sobre cuestiones que cree que no se deberían de tratar de esta forma.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes, el ministro cuestionó las intervenciones de Barrón por plantear hipótesis en programas de televisión que todavía no han sido comprobadas en laboratorio.
"Creo que uno de los problemas que puede presentar el hecho de que el presidente de la organización que está investigando el accidente haga manifestaciones públicas es que nos obliga a entrar en un debate público sobre cuestiones en las que no deberíamos entrar", argumentó el ministro.