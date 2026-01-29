Transportes y Generalitat crean grupo de trabajo para Rodalies y darán información semanal

El PP también ha citado a Pedro Sánchez, pero el Gobierno ha usado su potestad de designar al miembro del Ejecutivo que da hoy las explicaciones ante la Cámara Alta

Las incógnitas del trágico accidente ferroviario en Adamuz: de la rotura de la vía y las muescas en las ruedas al bogie localizado

Compartir







El PP ha forzado la maquinaria y obliga hoy al Gobierno a acudir al Senado donde los populares tienen mayoría absoluta, para dar explicaciones sobre los dos últimos accidentes ferroviarios de Adamuz, en Córdoba y Gelida, en Barcelona, ambos con resultados mortales. El ministro de Transportes, Óscar Puente, es el encargado de ofrecer los detalles de la investigación oficial sobre estos dos siniestros, aunque, en paralelo, el tribunal de instancia de Montoro, instruye la correspondiente causa penal con el apoyo de tres fiscales.

La comparecencia se produce once días después del accidente de Adamuz, que provocó la muerte de 45 personas y mantiene suspendida la alta velocidad entre el sur y el centro peninsular, y nueve después del siniestro de Gelida, donde falleció un maquinista y provocó la suspensión durante varios días del servicio de Rodalies.

La Comisión de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que investiga el accidente, apoya la tesis de que el siniestro se produjo por un defecto en una soldadura de los carriles de la vía, mientras espera que el gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, le explique por qué en su día se habló de renovación integral de la línea Madrid-Sevilla, pese a que no se cambió toda la vía.