Santiago Rosendo, víctima de la tragedia de Adamuz y miembro de la plataforma de afectados por el accidente del Alvia, en 'La mirada crítica'

Así se revisan las vías ferroviarias: “Los ultrasonidos permiten detectar cualquier posible fallo en la vía”

Con buena parte de las víctimas y de sus familiares indignados con la gestión del Gobierno en el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, esta misma tarde se celebrará en Huelva la misa en recuerdo por las 45 víctimas mortales.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Santiago Rosendo, víctima de esta tragedia y miembro de la plataforma de afectados por el accidente del Alvia en Adamuz. Aunque ha confirmado que acudirá a esta misa, en la que además de los Reyes de España asistirán la ministra María Jesús Montero y otros miembros del Gobierno, ha dejado claro su enfado con los dirigentes políticos: "Hoy es momento de apoyar a las familias de los fallecidos y este funeral podía ser para cualquiera de los que viajábamos en el tren".

Santiago Rosendo, víctima de la tragedia de Adamuz: "Alguien tiene que asumir la culpabilidad"

Además, ha subrayado que cada día está "más indignado" con todo lo que está pasando: "Además de con las noticias que están saliendo, estoy indignado porque nadie nos ha pedido perdón todavía y creo que es lo primero que debería haber hecho el Gobierno. Necesitamos saber la verdad y que no se vuelva a repetir".

Sobre la responsabilidad del Gobierno en este accidente, Santiago Rosendo ha sido claro y contundente: "Ellos son los culpables. Hay una opacidad y las cosas no se dicen claras. Todos los técnicos dicen que las vías no están en buen estado y alguien tiene que asumir la culpabilidad".

"Absolutamente nadie del Gobierno nos ha llamado. No solo no nos han llamado, es que tampoco nos han pedido perdón", ha denunciado en directo.