04 FEB 2026

Las mujeres trans y cis muestran niveles similares de aptitud física en competición, según el primer metaanálisis de los trabajos publicados.

Se ha cuestionado mucho que las mujeres trans participen en competiciones deportivas femeninas porque se creía que tenían un rendimiento físico mayor.

Un equipo científico de Brasil ha elaborado un metaanálisis que engloba 52 estudios y a 6.485 personas, que han analizado la composición corporal y la aptitud física de mujeres trans (personas cuya identidad de género es diferente de su sexo asignado. A menudo, las personas transexuales alteran o desean alterar sus cuerpos a través de hormonas, cirugías y otros medios para que estos coincidan en el mayor grado posible con sus identidades de género) y cis (aquella cuya identidad de género coincide con el sexo biológico asignado al nacer).

Y aunque las mujeres trans mostraron una mayor masa magra —lo que indica una mayor masa muscular—, no exhibieron mayor capacidad física, es decir, fuerza o aptitud aeróbica, que las mujeres cis.

Nora, jugadora de hockey, lo comprobó en primera persona. Su medicación para la transición no le trajo cambios evidentes. "Mi fuerza que yo tenía, no era tal. Yo no podía coger los pesos que cogía antes".

“Esto desmiente la lógica detrás de las prohibiciones generales a las mujeres transgénero en el deporte”, sostiene Bruno Gualano, médico e investigador de la Universidad de Sao Paulo (Brasil) y coautor del estudio. “La mayoría de estas políticas se basan en la suposición de que las mujeres transgénero conservan ventajas físicas inherentes y, por lo tanto, dominarían las competiciones femeninas. Los datos no respaldan esta idea”.

Laura Cuadrado, endocrinóloga de la SEEN ( Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición) señala a Informativos Telecinco que "todavía hay una falta de estudios que comparen mujeres cisgénero con mujeres transgénero".

Adrián Carrasco, médico de la SEMFYC (Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria), dice que "a priori no habría por qué tener que pensar en una mejora corporal para el deporte".

Pero la realidad es que las deportistas trans están señaladas y el debate sobre si compiten en igualdad de condiciones está ahí. En junio de 2022, la Federación Internacional de Natación prohibió la participación de mujeres trans en competiciones internacionales. En 2023, se tomó la misma decisión en atletismo. Trump las vetó en su país.

El Comité Olímpico Internacional ha anunciado su intención de retomar los test genéticos, que fueron abandonados hace más de 30 años, para vetar a las mujeres trans en los Juegos Olímpicos. Solo una mujer trans ha participado en los Juegos Olímpicos. Fue Laurel Hubbard en Tokio 2020. En la competición de halterofilia, falló sus tres intentos en la modalidad de arrancada y no ganó medalla. Se retiró del deporte tras las críticas recibidas.

El presente estudio también analizó a los hombres trans. Su fuerza y composición corporal para estudiar posibles ventajas y desventajas biológicas. Los hombres trans demostraron tener menos masa magra que los hombres cis y menos fuerza en el tren superior y superaron en estas dos variables a las mujeres cis.

Bárbara G. Vilariño, de la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBIQ+, cree que "se debería analizar la cuestión y tomar medidas, pero no tomar la prohibición como única medida". Porque cualquier decisión debe basarse en la ciencia.