'La mirada crítica' ha podido hablar con el tenista español Carlos Alcaraz.

Del abrazo entre Alcaraz y Djokovic a las palabras del serbio al campeón: "Es histórico y legendario"

Carlos Alcaraz hacía historia el pasado domingo 1 de febrero tras conquistar el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, un título que supone el primero para el murciano en Melbourne y que le permite completar el 'Career Grand Slam', es decir, haber ganado al menos una vez cada uno de los 'major' del curso: Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open.

Unas horas después, Carlos Alcaraz compadecía ante los medios de comunicación y admitía que, estaba tan cansado, que todavía "no había podido celebrar" su victoria.

A primera hora de este martes, Alcaraz regresaba a España y 'La mirada crítica' era el primer medio en hablar con el tenista español.

"Estoy muy bien. En casa es donde mejor se está y voy a celebrarlo con mi gente. En Australia mi cuerpo no me dejó", nos contaba todavía visiblemente cansado tras un largo viaje en avión desde Australia.