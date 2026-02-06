Abogado de la víctima del alcalde de Móstoles: "Recibió un trato asqueroso y mafioso. Vamos a judicializarlo"

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Antonio Suárez- Valdés, abogado de la exedil y víctima del alcalde de Móstoles

El alcalde de Móstoles rechaza dimitir tras ser acusado de acoso sexual y lo atribuye a una venganza política: "No hay ninguna denuncia y en el PP el caso se archivó"

Una concejala del Partido Popular de Móstoles, Madrid, ha denunciado que la cúpula del partido a nivel regional le presionó para que no siguiera a delante con una denuncia por acoso sexual y laboral contra el alcalde popular de esta localidad, Manuel Bautista.

La oposición mostoleña ya ha exigido la dimisión de Bautista, mientras que el PP, a través de Isabel Díaz Ayuso, afirma que se trata de "un caso fabricado" y desvía la atención hacia el PSOE asegurando que las "verdaderas víctimas" de acoso son las del exdirigente socialista Paco Salazar.

Manuel Bautista, alcalde de Móstoles, ha salido al paso de las acusaciones por acoso sexual por parte de un exedil del PP y ha querido defender su inocencia. H asegurado que se ha construido un relato "que no se corresponde con la realidad" tras la acusación de acoso sexual por parte de una concejala.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Antonio Suárez- Valdés, abogado de la exedil y denunciante, que nos ha dado más datos sobre el nuevo escándalo por acoso sexual que apunta al PP: "Mi clienta está afectadísima. Ella nunca ha denunciado al alcalde a nivel judicial, ha intentado activar un protocolo en el que tiene hasta tres reuniones internas con la representante del partido que se le asigna para ser su interlocutora, y el trato que recibe, por decirlo de una manera suave, es asqueroso, mafioso y totalmente inadecuado", ha explicado.

"Por la actitud del PP y de este señor se nos ha obligado a poner en poder de los medios de comunicación el material con el que contamos. En la intención de mi defendida nunca ha estado ni hacer daño al PP ni judicializar este tema. pero al final le van a obligar a ello y va a tener que mostrar esa serie de convicciones con la que contamos. Vamos a judicializarlo y hay audios de esas reuniones", ha añadido el abogado antes de asegurar que su clienta "nunca ha filtrado datos al PSOE".