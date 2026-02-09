Desplome del turismo en España: "Hay hoteles en Cádiz que han perdido hasta el 90% de sus reservas"

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Antonio de María, Portavoz de la Federación de Empresarios de Hostelería de Cádiz

Última hora de la huelga de trenes: cientos de servicios cancelados, múltiples retrasos y miles de viajeros afectados

El caos ferroviario que se vive en España a raíz del accidente de Adamuz, Córdoba, está haciendo que se desplome el turismo en buena parte de nuestro país.

'La mirada crítica' ha hablado den directo con Antonio de María, Portavoz de la Federación de Empresarios de Hostelería de Cádiz, que nos ha explicado la situación que atraviesa España y cuáles son las perspectivas de cara un futuro cercano.

Antonio de María, Portavoz de la Federación de Empresarios de Hostelería de Cádiz: "La mejoría del tiempo va a hacer que se recuperen las reservas inmediatamente"

Sobre cómo les está afectando el cierre temporal del AVE, ha analizado: "El que viene en tren es un tipo de cliente, en especial gente mayor, pero la mayoría de nuestros asistentes son gente joven que vienen en sus coches".

"Ha habido muchas cancelaciones y hay hoteles que han perdido hasta el 90% de sus reservas por culpa del agua. El Carnaval se vive en la calle y yo creo que la mejoría del tiempo va a hacer que se recuperen inmediatamente", ha asegurado.