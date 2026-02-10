'La mirada crítica' ha hablado en directo con Jorge Morales de Labra, experto energético

El apagón que sacudió a España: así está el debate sobre quién falló en el sistema eléctrico

El problema de la infraestructura eléctrica en España es realmente preocupante y todo apunta a que el sistema estaría al borde del colapso.

Tanto la infraestructura de distribución como de transporte, a cargo de Red Eléctrica, están colapsadas, lo que podría ocasionar que ni los nuevos proyectos industriales ni los de vivienda se puedan conectar.

'La mirada crítica' ha hablado en directo con Jorge Morales de Labra, experto energético, que nos ha explicado qué significa este colapso de la red eléctrica: "Todos los elementos que forman la red de trasporte están colapsados. Podemos hacer con símil con las carreteras. Tienen dos niveles, el de transporte que serían las autovías que es por donde circula la mayor parte de la energía, y después tendríamos las carreteras comarcales o nacionales, que son las que llegan hasta la red de consumo. Ya sabíamos que el 88% de la red de distribución estaba saturada, pero lo nuevo es que Red eléctrica ha aplicado una normativa que dice que el 100% de la red de arriba está saturada. Es como si la autopista estuviera permanentemente llena de coches y no pudiéramos circular", ha explicado.

Jorge Morales de Labra, experto energético, en 'La mirada crítica': "En la burocracia sí que hay muchas cosas que puede hacer el Gobierno"

Sobre quién es el culpable, ha respondido: "Lo de encontrar culpables nos llevaría mucho tiempo. Después de estos meses no hemos encontrado al del apagón y tampoco le vamos a encontrar. Es un problema básicamente regulatorio y en segundo lugar de burocracia", ha analizado en directo.

"Esto agrava muchísimo el problema de la vivienda en España porque no se pueden poner prácticamente viviendas en el mercado", ha subrayado este experto. Antes de terminar, Jorge Morales de Labra ha dicho: "El Gobierno aprobó una normativa de urgencia, pero en realidad puede hacer poco corque está en manos de la CMNC. En la burocracia sí que hay muchas cosas que puede hacer el Gobierno".