El buque español actuará como nave de mando de la agrupación SNMG-1 durante un despliegue de tres meses

La fragata 'Almirante Juan de Borbón' (F-102) zarpó del Arsenal Militar de Ferrol el pasado sábado para dar comienzo a su despliegue internacional. Durante los próximos tres meses, el buque de la Armada Española se integrará en la Agrupación Naval Permanente número 1 de la OTAN (SNMG-1), asumiendo además la responsabilidad de ser el buque de mando de la fuerza aliada en aguas del norte de Europa.

Un equipo de Informativos Telecinco ha podido acceder al interior de la fragata, liderada por el contralmirante Joaquín Ruiz Escagedo, quien liderará esta agrupación internacional. Momentos antes de zarpar, Ruiz Escagedo ha destacado la relevancia de esta misión en el contexto geopolítico actual.

"Es una demostración muy clara del compromiso inequívoco de España con sus aliados. Nuestra presencia allí es fundamental para efectuar vigilancia y, por supuesto, disuasión", ha señalado el contralmirante, subrayando que España lidera este año tanto el contingente marítimo como el de operaciones especiales de la Fuerza de Reacción de la Alianza.

Despliegue estratégico

La misión llevará a la dotación española a escenarios de alta intensidad, incluyendo la participación en febrero en el principal ejercicio de despliegue de la Fuerza de Reacción aliada en el Báltico.

La SNMG-1 tiene como cometidos principales la defensa colectiva y el refuerzo de la interoperabilidad entre las armadas de la Alianza. El Estado Mayor de la agrupación, compuesto por 22 personas --incluyendo seis oficiales extranjeros--, ejercerá sus funciones desde la fragata española. El relevo de mando oficial tendrá lugar en los próximos días en el puerto de Den Helder, en los Países Bajos.

Por su parte, el comandante del buque, el capitán de fragata Miguel Romero Contreras, ha resaltado "la exigente preparación previa" y ha asegurado que los alistamientos son procesos "complejos y demandantes".

Romero Contreras ha hecho hincapié en que la situación geopolítica actual obliga a la dotación a ser "mucho más profesional y estar más atentos al entorno". La 'Almirante Juan de Borbón', una de las unidades más avanzadas de Europa gracias a su sistema de combate AEGIS, cuenta para esta misión con un equipo total de 228 hombres y mujeres.

Además de su dotación orgánica, el buque incorpora Una Unidad Aérea Embarcada (UNAEMB) con un helicóptero SH-60B, un Equipo Operativo de Seguridad (EOS) de Infantería de Marina del Tercio Norte, así como personal médico y especialistas adicionales.

Tras haber alcanzado la Calificación Operativa A1, el buque operará en aguas internacionales hasta principios del mes de abril, cuando está previsto que regrese a su base en Ferrol tras completar su contribución a la seguridad marítima colectiva de la OTAN.