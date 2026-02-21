Sergio Delgado 21 FEB 2026 - 11:00h.

Los vehículos ensamblados en la Unión Europea reciben un 15% adicional del total, que equivale a 675 euros

Los modelos de coches eléctricos que más se benefician de las nuevas ayudas del Gobierno para su compra: hasta 4.500 euros de descuento

El Programa Auto+ se ha convertido en una de las principales herramientas del Gobierno para acelerar la electrificación del parque móvil en España. La ayuda directa puede alcanzar hasta 4.500 euros, aunque la cantidad final depende de varios factores técnicos y económicos que se valoran mediante el sistema EEE, que analiza tres grandes bloques: el tipo de motorización, el precio del vehículo y su procedencia industrial.

Además de la subvención pública, el plan obliga a los concesionarios a aplicar un descuento mínimo de 1.000 euros. A esto puede sumarse una deducción del 15% en el IRPF en determinados casos, lo que incrementa el ahorro real para el comprador.

Sin embargo, para calcular correctamente la ayuda es imprescindible revisar cada uno de los criterios que componen el sistema de puntuación.

Eléctrico

El apartado más determinante es el relativo a la motorización, ya que puede representar hasta la mitad de la ayuda total. Cuando se trata de un coche totalmente eléctrico o de pila de combustible, el comprador obtiene el 50% del importe máximo previsto, lo que equivale a 2.250 euros. En cambio, los híbridos enchufables o los eléctricos de autonomía extendida reciben el 25% del total en este bloque, es decir, 1.125 euros.

La diferencia responde al grado de electrificación real y a la reducción de emisiones asociada a cada tecnología. Es fundamental que el vehículo cuente con distintivo ambiental Cero de la DGT y que la adquisición se formalice a partir del 1 de enero de 2026, con matriculación posterior al 1 de enero de 2025.

Económico

El segundo bloque valora el precio del vehículo, en línea con el objetivo europeo de fomentar modelos electrificados accesibles.

Si el importe es inferior a 35.000 euros sin IVA y tras aplicar los descuentos comerciales, se obtiene el 25% adicional del total, es decir, 1.125 euros.

Si el precio se sitúa entre 35.000 y 45.000 euros sin impuestos, la ayuda en este apartado baja al 15%, equivalente a 675 euros. Todos los vehículos deben situarse por debajo de los 45.000 euros sin IVA para optar al programa.

Este criterio puede marcar la diferencia entre recibir la ayuda máxima o quedarse varios cientos de euros por debajo.

Europeo

La gran novedad del programa es el componente industrial. Los coches fabricados en la Unión Europea suman un 15% adicional del total, lo que supone 675 euros.

Si además la batería ha sido fabricada o al menos ensamblada en territorio comunitario, se añade otro 10%, equivalente a 450 euros.

Con este sistema, el Ejecutivo pretende reforzar la industria europea frente a la creciente competencia exterior.

La combinación de ambos factores puede representar hasta una cuarta parte de la ayuda total.

Cómo alcanzar la ayuda máxima

Para llegar al máximo de 4.500 euros de ayuda pública es necesario cumplir todos los criterios en su nivel más alto. Eso implica adquirir un coche eléctrico puro, con un precio inferior a 35.000 euros sin impuestos tras descuentos comerciales, fabricado en la Unión Europea y con batería de origen comunitario.

La suma se compone de 2.250 euros por motorización, 1.125 euros por precio reducido, 675 euros por fabricación europea y 450 euros por batería europea. Si añadimos el descuento obligatorio de 1.000 euros que debe aplicar el concesionario, el ahorro directo asciende a 5.500 euros.

En determinados casos, la deducción del IRPF puede incrementar todavía más el beneficio final.

Ejemplos de cálculo de la ayuda

Ejemplos para BEV/FCEV:

Coche eléctrico de menos de 35.000 euros, fabricado y con batería en la UE: ayuda pública 4.500 euros, total con descuento 5.500 euros.

Coche eléctrico de menos de 35.000 euros, fabricado en la UE pero con batería fuera de la UE: ayuda 4.050 euros, total 5.050 euros.

Coche eléctrico de menos de 35.000 euros, fabricado fuera de la UE con batería de la UE: ayuda 3.825 euros, total 4.825 euros.

Coche eléctrico de menos de 35.000 euros, fabricado fuera de la UE y con batería fuera de la UE: ayuda 3.375 euros, total 4.375 euros.

Coche eléctrico entre 35.000 y 45.000 euros, fabricado y con batería en la UE: ayuda 4.050 euros, total 5.050 euros.

Coche eléctrico entre 35.000 y 45.000 euros, fabricado en la UE pero con batería fuera de la UE: ayuda 3.600 euros, total 4.600 euros.

Coche eléctrico entre 35.000 y 45.000 euros, fabricado fuera de la UE con batería de la UE: ayuda 3.375 euros, total 4.375 euros.

Coche eléctrico entre 35.000 y 45.000 euros, fabricado fuera de la UE y con batería fuera de la UE: ayuda 2.925 euros, total 3.925 euros.

