Juan Carlos I lleva cinco años y seis meses lejos de España y alejado de los actos institucionales

Núñez Feijóo pide que Juan Carlos I regrese a España tras desclasificarse los documentos del 23F

El rey emérito Juan Carlos I lleva cinco años y seis meses lejos de España y alejado de los actos institucionales, ni siquiera en el aniversario de los 50 años de la Monarquía se contó con él, no se le cursó invitación. El rey Felipe VI sí le nombró en su discurso y sólo vimos al emérito al día siguiente llegando a una comida familiar en el Palacio de El Pardo, como cuenta Teresa Fernández Cuesta en el vídeo.

Tras la desclasificación de los documentos del 23-F, algunos políticos como Alberto Núñez Feijóo han pedido que el emérito vuelva a España, pero desde la Casa Real mantienen silencio ante la propuesta.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado que respeta la decisión que pueda tomar el rey emérito de querer regresar a España una vez que se han desclasificado los documentos del intento de golpe de Estado.

"Yo respeto, desde luego en este caso, la decisión que en ese sentido tome el rey emérito", ha señalado la portavoz del Ejecutivo.

Elma Saiz ha hecho estas declaraciones después de que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, haya dicho este jueves en la red social X que sería deseable que Juan Carlos I regresara a España una vez conocidos los papeles del 23F.

"La desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado", ha afirmado Feijóo.

"Todas las instituciones de la época defendieron la democracia"

En este sentido, la portavoz del Gobierno ha señalado que la desclasificación de estos documentos manifiesta que "todas las instituciones de la época defendieron la democracia y estuvieron en contra del intento de golpe de Estado perpetrado por unos descerebrados".

En su opinión, es un ejercicio de transparencia que aleja "bulos y rumores malintencionados que querían difamar la figura del rey".

"Ahora vemos cual es la realidad y la verdad", ha dicho, al tiempo que ha criticado que el exteniente coronel Antonio Tejero, protagonista del intento de golpe de Estado, haya fallecido sin arrepentirse de lo que hizo.

"España cumple una deuda histórica con la memoria histórica y con la transparencia, al poner al servicio de la ciudadanía toda la información que se tiene en torno al 23F", ha recalcado Saiz, que también ha apelado a la responsabilidad de todas las formaciones políticas del Congreso para apoyar la reforma de la ley de secretos oficiales y que la desclasificación de secretos "no sea una excepción sino una norma general".