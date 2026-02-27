El entorno de Adrián ha confirmado en un comunicado que el joven se encuentra en España

La familia de Adrián Palomino Plaza, el español en coma en Tailandia: "Gracias al apoyo masivo"

MadridLa familia y amigos de Adrián Palomino Plaza, el joven buceador español que se encontraba en coma en Tailandia tras un accidente, ya pueden respirar algo más tranquilos tras la repatriación del joven a Madrid.

“Tras semanas de enorme incertidumbre, gestiones complejas y una movilización ciudadana extraordinaria, confirmamos que Adrián ha sido repatriado con éxito y se encuentra ya en Madrid donde continuar su tratamiento rodeado de su familia y de un equipo médico especializado”, han informado en un comunicado el entorno del joven.

Así mismo aseguran que a pesar de que “Adrián sigue en coma” su estado “es estable” y esperan que con los cuidados médicos necesarios el joven pueda salir adelante.

En el comunicado han querido agradecer la implicación de la ciudadanía para que Adrián haya podido volver a España, también a los “medios de comunicación que difundieron la situación desde el primer momento”.

“Gracias a cada persona que compartió la campaña, que donó, que preguntó y que sostuvo esta campaña con su apoyo”.

Movilización masiva

Adrián Palomino sufrió un accidente de moto el 9 de febrero en la isla tailandesa de Puket donde fue hospitalizado en coma, tras ver que el estado de salud del joven peligraba su familia inició las gestiones para su repatriación y recaudó fondos para poder traerlo de vuelta a España.

Palomino, de 39 años y buceador profesional en barcos dedicados al buceo recreativo en Phuket, sufrió “un grave accidente de motocicleta” que le causó “un traumatismo craneoencefálico severo” durante un permiso de trabajo.

Su hermana, Elena Palomino, puso en marcha una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe para reunir 260.000 euros con los que sufragar los gastos médicos y de repatriación del joven. La cifra se superó el sábado gracias a donaciones y la campaña quedó cerrada.

La cantidad permitirá cubrir tanto los gastos hospitalarios en Tailandia y la repatriación aérea medicalizada del joven, así como eventuales tratamientos en España, costes administrativos y posibles cargas fiscales derivadas de las donaciones.

Los allegados de Palomino agradecieron la difusión del caso y destacaron el papel de la Fundación Ángel Nieto, que ayuda a víctimas y familiares afectados por accidentes de tráfico.

“Aunque Adrián contaba con sus seguros profesionales obligatorios, no disponía de un seguro de viaje privado con cobertura amplia para un siniestro de esta magnitud. Esto significa que ni los tratamientos en el hospital tailandés ni la repatriación médica eran cubiertos por las pólizas que tenía vigentes”, dijeron sus familiares.