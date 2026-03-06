El conflicto de Oriente Medio dispara la demanda de jets privados: más de 100.000 euros por huir de la zona

Los cierres de espacios aéreos impulsan vuelos privados y chárter de repatriación, con precios que van desde 2.000 hasta 100.000 euros

Con la creciente escalada bélica que se está viviendo en Oriente Medio, el negocio de los jets privados se ha convertido en un recurso clave para que las personas que se encuentran en dicho área puedan huir de la zona de conflicto.

En 'La mirada crítica' hemos podido hablar con Andrés Basurto, director comercial de una compañía de vuelos privados. Basurto ha asegurado que, en estos últimos días, la demanda se ha disparado hasta 30 veces más de lo habitual. La zona de Oriente Medio cuenta con aeropuertos que sirven como conexiones para vuelos entre Europa y Asia, por lo que la gente que a perdido su escala por el conflicto, si se lo puede permitir, recurre a esta alternativa.

Lo cierto es que estos vuelos privados no tienen permiso para volar por espacios aéreos cerrados, sino que tienen transfers que trasladan a los pasajeros desde un punto a otro, donde sí se pueda coger el avión, por ejemplo desde Tel Aviv hasta Amman, y ahí cogen el jet privado. Acorde a este ejemplo, Basurto tasa en alrededor de 100.000 euros el trayecto de Ammán a Madrid.

Además, el director comercial desvela que ha surgido otra alternativa más: la venta de butacas en vuelos chárter, es decir, un tipo de transporte aéreo en el que un avión es alquilado por un grupo, empresa o agencia y lleva a cabo un itinerario personalizado. Este recurso, actualmente conocido como "vuelos chárter de repatriación" se está vendiendo a partir de unos 2.000 euros.

Riesgos y costes de volar en plena escalada bélica

Según Basurto, los clientes que cogen estos vuelos se enfrentan a sufrir cancelaciones de los mismos por los cierres inesperados de espacios aéreos. Por otro lado, el riesgo asumido por parte de los operadores es el de tener que afrontar los costes extraordinarios derivados de los nuevos seguros que se están aplicando a este tipo de desplazamientos.

En relación al perfil de los clientes, el director comercial asegura que es muy variado: "Tenemos desde familias hasta empresarios... También empresas que están repatriando a todos sus trabajadores en la zona de Oriente Medio".