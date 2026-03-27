Feijóo cree que "una sociedad justa no mide su progreso por cuántas muertes permite, sino por cuánta vida cuida hasta el final"

Muere Noelia Castillo tras casi dos años de lucha judicial para frenar su eutanasia

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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido "una reflexión profunda" ante el caso de Noelia, la joven que ha recibido la eutanasia este jueves, y ha afirmado que las instituciones que debían protegerla "le fallaron".

Feijóo culpa a las instituciones

En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, Feijóo se ha pronunciado por primera vez sobre la joven Noelia, que sufría una paraplejia. "No lo he hecho hasta ahora porque creo que el asunto merece más que la ligereza de estas horas y la brevedad con la que mañana nos fijaremos en otra cosa", ha explicado.

En opinión del dirigente 'popular', las instituciones "le fallaron" a la joven desde la infancia y "de una manera tan desgarradora que le debemos perdón y algo más que palabras".

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"Me niego a pensar que el sistema público no tenía herramientas para darle los cuidados y la esperanza que necesitaba. Los hay, pero no funcionaron", ha continuado.

Por último, ha defendido que una "sociedad justa" no mide su progreso "por cuántas muertes permite, sino por cuánta vida cuida hasta el final". "Descansa en paz, Noelia", ha concluido.