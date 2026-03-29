50 estados de EEUU celebran las mayores protestas de ‘No Kings’ contra Donald Trump, la guerra en Irán y el ICE

La reacción de Donald Trump a los abucheos y a las manifestaciones contra EEUU

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La tercera jornada de protestas del movimiento ‘No Kings’ (No reyes) comenzó este sábado en Estados Unidos, donde los organizadores prevén más de 3.300 concentraciones, la mayor movilización hasta ahora contra el presidente Donald Trump, la guerra en Irán y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Al menos ocho millones de personas participaron en las marchas en contra del Gobierno de Donald Trump ‘No Kings’, según detallaron los organizadores a medios estadounidenses. El movimiento, que engloba decenas de organizaciones y activistas demócratas, convocó más de 3.300 protestas en los 50 estado de EE.UU. para repudiar lo que llama "autoritarismo" de Trump.

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La coalición de unos 400 grupos, como Amnistía Internacional, Indivisible, sindicatos y la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), prevé superar las anteriores dos ediciones, la de 7 millones de asistentes y 2.700 eventos en octubre pasado, y la de 5 millones de manifestantes en 2.100 sitios en junio de 2025.

Rechazo a la "guerra ilegal" en Irán

Las marchas, en los 50 estados del país, condenan el "autoritarismo" que perciben en el segundo mandato del presidente Trump, en particular por los presuntos abusos de ICE y los operativos migratorios, que en enero resultaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota.

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La movilización principal ocurrió ante decenas de miles de personas en Minneapolis, la mayor ciudad del estado de Minnesota, epicentro de la indignación nacional contra ICE y la Patrulla Fronteriza porque sus agentes mataron ahí a los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en enero.

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También se han centrado en repudiar la "guerra ilegal" de Trump en Irán, que justo este sábado cumple un mes. "Los estadounidenses están hartos de este caos constante, y están listos para unirse en solidaridad contra los actos excesivos y atroces de la Administración de Trump contra las familias trabajadoras y los inmigrantes", expuso la coalición en un comunicado antes de la marcha.

Un 59% de los estadounidenses reprueba la gestión de Trump

La principal concentración estaba programaba a las 14:00 horas del centro de Estados Unidos (19:00 GMT) en Minnesota, donde ICE y la Patrulla Fronteriza mataron en enero a Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses, lo que agudizó la indignación nacional contra los operativos migratorios de Trump.

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Las manifestaciones ocurren mientras la desaprobación a Trump alcanza su mayor nivel de sus dos mandatos, pues un 59 % de los estadounidenses reprueba su gestión, según reveló una encuesta de 'Fox News' el miércoles. La Casa Blanca desestimó las protestas, calificándolas de "sesiones de terapia" para el "trastorno por Trump", un término utilizado por el presidente Trump y el oficialismo para burlarse de la oposición.