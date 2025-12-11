Antxon Alonso Egurrola aparece como administrador de una decena de empresas, una de ellas, Servinabar

Antxon Alonso ha sido detenido por irregularidades en contratos de la SEPI junto a Leire Díez

Compartir







Joseba Antxon Alonso Egurrola, administrador de una decena de empresas, ha sido detenido en una operación dirigida por la Audiencia Nacional junto a Leire Díez, la exmilitante socialista, y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Antxon Alonso es el dueño de Servinabar, la empresa vinculada por la Guardia Civil a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, que se habría llevado comisiones de adjudicaciones fraudulentas de obras públicas.

Antxon Alonso ha sido detenido junto a la llamada fontanera de Ferraz, Leire Díez y Vicente Fernández por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, debido a una causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, y en la que las diligencias están bajo secreto sumarial.

PUEDE INTERESARTE La detención de Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández

Los tres estarían siendo investigados por supuestos amaños en contratos a través de la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales).

Sin embargo, el nombre de Antxon Alonso ya ha saltado en otras investigaciones paralelas por corrupción. Es administrador de una decena de empresas y entre ellas está Servinabar, de la que presuntamente es dueño casi al 50% Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE.

Servinabar, en el punto de mira de la UCO

Servinabar se encuentra en la diana de la UCO en el seno del caso Koldo por las sospechas de su papel en los amaños de contratos públicos. La Guardia Civil considera que esta empresa se llevaba el 2% de las adjudicaciones irregulares de obras públicas que obtenía, supuestamente, Acciona.

PUEDE INTERESARTE Detienen a Leire Díez y a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI

En audios que tenía Koldo García y que obra en manos de los investigadores, este hablaba de cómo el político recibía “billetes de 500” que le daba “el de Gipuzkoa”. ¿Quién es “el de Gipuzkoa” o “el guipuchi” o “gui”? Así se referían a Joseba Antxon Alonso Egurrola.

El empresario, nacido en Elgoibar, municipio guipuzcoano de 11.000 habitantes, era amigo íntimo de Santos Cerdán, pero también era una persona muy próxima al PNV o, al menos, a su coalición en Navarra, Geroa Bai y no solo. Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, nos ha contado en público que fue Antxon Alonso Egurrola quién abrió el canal de comunicación política con los socialistas al máximo nivel.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Antxon Alonso con Santos Cerdán, una amistad de años

En los registros a la vivienda del empresario de Servinabar, hallaron bolsas con dinero negro y unos 16.000 euros bajo la cama, pero los más comprometedor fue el contrato privado de 2016, en el cual aparece Santos Cerdán como el comprador del 45% de las participaciones de la pequeña constructora.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En el documento, fechado el 1 de junio de 2016, el empresario transfería a Santos Cerdán 1.350 de las 3.000 participaciones sociales de Servinabar. La constructora, según la UCO era la "vía de canalización de los beneficios y como peldaño intermedio que permitiera desvincular en Koldo d'Acciona".

Antxon Alonso Egurrola escribió una declaración a los medios locales asegurando que Cerdán "no ha sido nunca, ni es socio de Servinabar" en una línea que reconoció al juez que firmó el polémico documento, pero que nunca se elevó a escritura pública, además de que no llegó a pagar para hacerse con parte de la empresa.

Este empresario se sabe que estudió magisterio en Eskoriaza, aunque nunca ha ejercido de profesor porque desde muy joven se dedicó a la compraventa de inmuebles y terrenos.

Su relación con Santos Cerdán empezó en el 2006, cuando el socialista era concejal en la oposición y se acercó a Milagro, un pueblo de 3.600 habitantes en el sur de Navarra y después cuando el ex número tres del PSOE llegó a Madrid compartieron piso como buenos amigos.

Alonso fundó con Koldo García, una empresa, Noran Coop, a quien los investigadores vinculan con adjudicaciones de dinero público, a través de un método en la cual Acciona pone los medios y el empresario los contactos políticos para conseguir licitaciones con medios fraudulentos. La Guardia Civil ha encontrado varias grabaciones hechas por Koldo en la que quedarían acreditadas las mordidas de Antxon.

Ahora, el empresario ha sido detenido en Vizcaya en un nuevo caso de corrupción que dirige la Audiencia Nacional.