Líderes europeos buscan coordinar medidas para limitar el acceso de menores a redes sociales y reforzar su protección digital

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará este jueves en una videoconferencia organizada por el presidente francés, Emmanuel Macron, con vistas a una mayor coordinación entre los países europeos que trabajan en la prohibición de las redes sociales a menores, según han confirmado fuentes de Moncloa a Europa Press.

La cita, adelantada por la agencia Bloomberg, también contará con la participación de otros mandatarios como el primer ministro irlandés, Micheal Martin, y el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, según el Elíseo. Asimismo, Bruselas también ha confirmado la participación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El objetivo de la videoconferencia es fraguar una mejor coordinación de los esfuerzos que están acometiendo algunos Estados miembro para restringir el acceso de los menores a las redes sociales. Según el Elíseo, Macron considera que un enfoque común fortalecería la aplicación de esta medida en todo el bloque.

Actualmente, según Bloomberg, hay al menos siete países de la UE en los que hay propuestas para mitigar los riesgos de las redes sociales para los menores. En el caso de Francia, Macron ha planteado su prohibición para menores de 15 años y espera que la ley esté en vigor para septiembre.

En España, Sánchez planteó en febrero la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años. "Nuestros niños están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos", un espacio de "adicción, abusos, violencia, pornografía, manipulación". "No vamos a tolerarlo más, vamos a protegerles contra este salvaje oeste digital", sostuvo.

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'APP' europea de verificación, pero no edad mínima aún

A nivel europeo, la Comisión Europea está analizando posibles medidas para limitar el acceso de los menores a las redes sociales, pero hasta el momento se mantiene reticente a fijar una edad mínima común para toda la UE, por la complejidad técnica y legal.

En todo caso, Von der Leyen puso en marcha el pasado mes de marzo un grupo de trabajo para buscar soluciones que permitan contar con un "enfoque europeo sólido y realista", y se espera que este comité presente recomendaciones concretas en verano.

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Entretanto, el Ejecutivo comunitario ha desarrollado una herramienta de verificación de edad, en cuyo proyecto piloto han participado varios países, incluidos Francia y España, y que Bruselas preveía que estuviera disponible en las 'Appstore' desde marzo, aunque no será obligatoria en todos los Estados miembro hasta finales de año.

El objetivo es contar con una plataforma europea capaz de verificar la edad real del usuario que accede a redes sociales, por lo que ha estado meses en fase de prueba para adaptarse a cada país.

Las plataformas deberán contar a finales de año con una herramienta que permita verificar y validar la edad del usuario y, aunque no estarán obligadas a instalar la versión europea, sí deberán garantizar alternativas con estándares equivalentes que cumplan la normativa nacional y comunitaria.