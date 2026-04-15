Alberto Núñez Feijóo califica la regularización de inmigrantes aprobada por el Consejo de Ministros como un "disparate"

¿Qué dice el BOE sobre los antecedentes que de han presentar los candidatos a la regularización de los inmigrantes??

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez de "negarse" a dar información al Congreso acerca de cuántos inmigrantes van a ser regularizados tras el real decreto que ha aprobado el Consejo de Ministros y ha afirmado que se está gobernando "en contra" del Parlamento y de "la voluntad popular". A su entender, es un "disparate" regularizar "a granel" a personas con "antecedentes policiales" o que "han abusado de una mujer".

"Se está yendo contra la legislación europea, contra los acuerdos del Congreso de los Diputados, sin ningún tipo de información y por real decreto. Yo creo que esto es un disparate", ha afirmado Feijóo en declaraciones a los periodistas en el Congreso.

Poco antes, en la sesión de control los diputados del PP Sofía Acedo y Sergio Sayas le han echado en cara a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que no aclare "cuántos inmigrantes van a regularizar". "La Policía dice que podemos estar en torno a 1.300.000 inmigrantes irregulares", ha señalado Acedo. A su salida del hemiciclo, Feijóo ha afirmado que el Gobierno "sigue negándose a dar la cifra de inmigrantes irregulares que van a convivir en España con todos sus derechos" y ha subrayado que esto "no tiene ningún precedente".

"Están gobernando contra el Congreso"

Feijóo ha afirmado que el Ejecutivo no solo ha aprobado "un real decreto en contra de lo que se votó en el Congreso sino que hoy" tras "una pregunta muy clara y muy diáfana" del PP acerca de "cuántos inmigrantes irregulares van a obtener la residencia legal y por lo tanto los derechos en España", la ministra "ha negado esa información a la Cámara".

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"El Gobierno ya no es que no le haya perdido respeto al Congreso de los Diputados, es que está gobernando en contra del Congreso y, por lo tanto, en contra de la voluntad popular", ha enfatizado, para añadir que el Gobierno no puede "gobernar en contra del Parlamento" porque eso es "especialmente grave".

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Tacha la política de inmigración de que "no es sensata ni responsable"

Feijóo ha señalado que la política de inmigración del Gobierno no es "sensata ni responsable" porque la regularización debe hacerse de forma "individualizada". "No tiene ningún sentido que un inmigrante con antecedentes policiales pueda seguir conviviendo en nuestro país. Y el Gobierno ha dicho muy claramente que con informes policiales, con antecedentes policiales, se va a regularizar a ese inmigrante", ha apostillado.

En este sentido, ha indicado que "un inmigrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer o ha robado a un ciudadano o ha incumplido varias veces la legislación española" no debería poder acogerse a ese proceso de regularización. A su entender, eso "no tiene ningún antecedente en ningún país de la Unión Europea". El jefe de la oposición ha reiterado que la inmigración debe ser "legal" y "ordenada", con personas que vengan a "aportar y a cumplir las leyes", "sin antecedentes penales y policiales". A su juicio, eso es "lo correcto".

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Sin embargo, ha alertado contra esta "inmigración a granel" que puede venir a España y alentar "un efecto llamada" que provoque que las mafias sigan "traficando con seres humanos" y convierta a España "en la puerta de entrada de la ilegalidad en la residencia, no solamente en España, sino en la Unión Europea". Según ha recalcado, esto "no lo ha hecho ningún gobierno en toda la Unión Europea". "Y se está yendo contra la legislación europea, contra los acuerdos del Congreso de los Diputados, sin ningún tipo de información, y por real decreto", ha manifestado, para abundar en que esto es "un disparate".