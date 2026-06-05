La Archidiócesis de Madrid moviliza a 17.000 voluntarios para la visita del Papa León XIV

Todo sobre la visita del papa León XIV a Madrid

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Un ejército de más de 17.000 voluntarios acompañarán al Papa León XIV durante su visita a España. La Archidiócesis de Madrid ha superado todas sus previsiones en la preparación del dispositivo de voluntariado, así lo confirma Ángel Luis Caballero, responsable del área de voluntarios, quien reconoce que el interés ciudadano ha desbordado cualquier cálculo inicial.

Un voluntariado diverso en edades, perfiles y procedencias

Caballero explica que, cuando comenzaron a planificar el operativo, manejaban una cifra ideal de 10.000 voluntarios. Sin embargo, la respuesta ha sido muy superior. “Nosotros fijábamos como un ideal en 10.000 voluntarios que de sobra cubrían necesidades en aquellos momentos cuando empezamos a proyectarlo, pero nos hemos encontrado con 17.000, por lo cual no solo nos ha venido fenomenal que hemos superado las previsiones, sino que ahora mismo pues contamos con una fuerza y una ayuda que estamos cubriendo de sobra todo lo que necesitamos”.

Preguntado por el perfil de quienes se han inscrito, Caballero detalla que la composición es amplia y heterogénea. “De los jóvenes, contamos con casi el 44 % de los voluntarios que están entre 18 y los 35 años. Y luego, entre 36 y 65 años, está el 40 %, más o menos, y luego está el resto en mayores de estos 65 años”.

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A esta diversidad generacional se suma una procedencia igualmente variada: “De muchas instituciones, de toda la Comunidad de Madrid, de parroquias, de movimientos, de asociaciones, de universidades, incluso empleados de empresa que han querido ser voluntarios en esto y otras entidades de la sociedad civil y de la sociedad eclesial”.

En cuanto a la distribución por sexo, la mayoría son mujeres: “El 68 % son mujeres y el resto, lógicamente, varones”.

Una estructura compleja para un evento multitudinario

Sobre cómo se organiza un dispositivo de esta magnitud, Caballero describe una estructura escalonada que permite coordinar a miles de personas en distintos puntos y celebraciones. “Los tenemos organizados en equipos, más o menos entre los 20-25 voluntarios, con un jefe de equipo al frente, luego a su vez grupos de equipos con un jefe de sector y luego hay encima un coordinador en la sede donde va a ser la federación o el evento y un responsable de sección”.

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A partir de ahí, los voluntarios se distribuyen por áreas según las necesidades del operativo. “Lo vamos realizando después todo esto por áreas, dependiendo de lo que queremos atender y lo que va a ser el servicio al peregrino. Está el área de orden, está el área seguridad, está el área de información, el área de liturgia, el área, diríamos, también, de la logística, todo el tema también de la comunicación, de la atención a todos los que van a ser, que diríamos, acercar a las celebraciones. Y luego también el área de atención a la discapacidad”.

Además, recuerda que el trabajo no se limita a los días de los encuentros con el Papa, sino que incluye toda la labor previa de captación y gestión. “Todo esto va distribuido no solo para cada celebración que haya o encuentro con el Papa, sino también en todo lo transversal que va detrás como ha sido en el área voluntariado todos los voluntarios de reclutación, de selección, de gestión, para poderles atender, cuidar y que tengan todo lo necesario para realizar su servicio”.