Europa Press Adriana Pérez 21 ABR 2026 - 21:07h.

Asegura que Aldama era un "canal de comunicación" con distintos ministerios y el comandante Rubén Villalba se niega a declarar

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El exCEO de Air Europa Javier Hidalgo ha negado este martes en el Tribunal Supremo haber dado 500.000 euros al exministro de Transportes José Luis Ábalos o al exasesor Koldo García por el "préstamo" concedido por el Gobierno a la aerolínea en la pandemia, así como que tuviera influencia Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Informa en el vídeo Jacobo Pérez-Lirón.

Como testigo en el juicio contra Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama, Hidalgo ha respondido con un doble "no" a si dio algún tipo de contraprestación por ese préstamo y a si Gómez ayudó a que se realizara.

También ha explicado que Aldama ejerció como "canal de comunicación" con diferentes ministerios en las gestiones para ese préstamo, a la par que ha reconocido que fue suya la decisión de contratarlo y ha dicho que formaba parte del equipo, "muy amplio", que participó en la consecución del "préstamo".

Una deuda en Venezuela

Hidalgo ha indicado que contrató al empresario para que intentara recuperar una deuda en Venezuela y después para servicios de asesoramiento, pagándole 10.000 euros al mes durante aproximadamente dos años. "Participaba en la parte institucional y lo único que hacía era ser un canal de comunicación con los diferentes ministerios, no solamente con el Ministerio de Transportes", ha precisado.

El ex consejero delegado ha asegurado que Aldama "era una persona también con mucha iniciativa" y sus funciones eran "muy amplias". "Me parecía una persona bastante inteligente, tenía un perfil de empresario además de ser asesor nuestro", ha añadido.

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Y ha reconocido que tuvo reuniones con Ábalos como titular de Transportes porque "era de la parte que dependía". "Pero realmente quien más intervino en la parte del préstamo fue el Ministerio de Economía", ha indicado, además de negar que pagara un alojamiento vacacional al entonces ministro.

"Y la pandemia se extendió, cuando muchos competidores, ya a los 20 días de iniciarse la pandemia, habían recibido 1.000 millones"

Sobre Koldo, ha asegurado que cree que lo conoció cuando fue la primera vez a ver a Ábalos y que no tuvo más intervención que recibirle y despedirle cuando iba al Ministerio. Asimismo, Hidalgo ha subrayado que el préstamo tuvo "muchísima importancia" para Air Europa porque al comienzo de la crisis sanitaria Globalia --grupo matriz-- "solamente recibió 140 millones de euros".

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"Y la pandemia se extendió, cuando muchos competidores, ya a los 20 días de iniciarse la pandemia, habían recibido 1.000 millones", ha contrapuesto, para añadir que para Globalia, con 18.000 empleados y una facturación de 5.000 millones, "la sangría de caja era muy importante" debido al coronavirus.

El exCEO de Air Europa ha criticado que el préstamo "fue todo impuesto por SEPI con unas condiciones realmente sibilinas". "Yo desconozco ningún préstamo que se haya dado en España donde se destituya al consejero delegado, en este caso a mí", ha abundado.

Una nota de prensa del Ministerio de Transportes

"Ningún préstamo se ha dado con esas condiciones. Y además, estrangulando a la compañía Globalia, tuvimos que vender dos hoteles. Y encima, interviniendo prácticamente a la compañía", ha insistido.

Además, ha afirmado que no tiene constancia de que se publicara una nota de prensa por parte del Ministerio de Transportes sobre el préstamo y que "nunca se pidió" la misma. Y ha agregado que "lo único que pedía" Air Europa "era un documento oficial por parte de SEPI", que se fechó el 9 de septiembre de 2020, "en español y en inglés" para poderlo "enseñar a los acreedores, que la mayoría eran extranjeros", y poder decirles que el proceso estaba "en marcha".

"Creo que es el préstamo con peores condiciones que se ha dado", ha lamentado, antes de recalcar que lo devolvieron con "millones de intereses". Por su parte, Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil investigado por la Audiencia Nacional en el 'caso Koldo', se ha acogido al derecho a no responder a las partes por su condición de imputado en la Audiencia Nacional por el 'caso Koldo', limitándose a indicar que durante toda su carrera profesional ha participado en la lucha contra el terrorismo.