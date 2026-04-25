Europa Press 25 ABR 2026 - 13:48h.

Pedro Sánchez reafirma que el PSOE está "de vuelta" en Extremadura para hacer frente al "momento crítico" de la región

Pedro Sánchez asiste al funeral de Guillermo Fernández Vara: "Se dedicó a la política para cuidar de todos"

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MéridaLos asistentes al Congreso Extraordinario del PSOE de Extremadura han recordado este sábado emocionados -muchos sin poder aguantar las lagrimas- puestos en pie y con un prolongado aplauso al que fue su secretario general y presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, fallecido el pasado mes de octubre.

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Ha sido tras la proyección de las fotos de los afiliados socialistas fallecidos, acompañada al cante por Pilar Boyero, bajo el lema 'Nadie muere del todo mientras vive en el recuerdo". Como punto final de este recuerdo se ha proyectado un video con extractos de algunos discursos de Fernández Vara, en el que ha apelado a la lucha por la igualdad y al trabajo del PSOE en este sentido porque, según ha destacado, "no todos somos iguales".

Pedro Sánchez reafirma que el PSOE está "de vuelta" en Extremadura para hacer frente al "momento crítico" de la región

Por su parte, el presidente de Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reafirmado que el PSOE está "de vuelta" en Extremadura para "ofrecer esperanza" a los ciudadanos frente al "momento crítico" que a su juicio atraviesa la región por el "pacto de la vergüenza" alcanzado entre PP y Vox.

Pedro Sánchez se ha pronunciado de esta forma a través de un vídeo que ha enviado al 16ª Congreso Extraordinario del PSOE de Extremadura, al que no ha podido asistir, en el que Álvaro Sánchez Cotrina será proclamado secretario general del PSOE extremeño tras ganar las primarias del partido.

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Ante este congreso, Pedro Sánchez ha considerado que el PSOE extremeño está "de vuelta, y eso no es una frase hecha, es toda una declaración de intenciones", ya que el partido está "de vuelta como un partido unido, consciente de su fuerza", así como de su "responsabilidad que en este momento crítico atraviesa Extremadura".

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Y es que, "Extremadura nos necesita, necesita del aporte del PSOE", y merece además "políticas que unan, no que enfrenten, no que confronten a unos contra otros, tras lo que Sánchez ha abogado por "instituciones que protejan, no que señalen, violando el principio constitucional de no discriminación".

"Salto hacia atrás sin precedentes"

En su intervención, Pedro Sánchez ha considerado que el "nuevo pacto de la vergüenza entre el Partido Popular y Vox" alcanzado en Extremadura "retrocede a un pasado oscuro", tras lo que ha alertado de que "no es un acuerdo más", sino "un salto hacia atrás sin precedentes en derechos y en dignidad, también en pérdida de oportunidades".

Según el presidente del Gobierno, este acuerdo supone "un ataque directo a la esencia, al ser y también a la memoria de Extremadura", ya que según ha recordado, "miles y miles de extremeños tuvieron que salir fuera para buscar las oportunidades que no tenían en su tierra", y con su "esfuerzo contribuyeron al progreso de otros territorios, también de otras naciones y también tuvieron que vencer prejuicios".

Por eso, Sánchez ha considerado "una auténtica infamia que sea precisamente en Extremadura donde el Partido Popular y Vox ensayan esa indecencia, esa violación del derecho constitucional a la no discriminación", que según ha dicho, supone que "los derechos de ciudadanía en definitiva dependan del apellido o del color de la piel".

En ese sentido, ha alertado que "no será la única", sino que "van a venir más atropellos y más involución", ante lo que ha reafirmado que depende del PSOE "proteger a la gente que no quiere ese futuro para Extremadura, que no quiera regresar al pasado", ha aseverado.

"Tenemos que pararlos", ha señalado Sánchez, quien ha considerado que "depende de los socialistas", algo que deben hacer "no con lamentos sino con propuestas, con ideas, con ilusión, con energía, con moral de victoria", formando un PSOE que "conecte con la gente, que sirva, como he dicho antes, para ofrecer esperanza a una tierra que merece todo", ha aseverado el dirigente del PSOE.

"El mejor equipo"

"Frente a los que quieren retroceder décadas en igualdad, más feminismo; frente a los que quieren recortar, recortar, y recortar para que se engorde la lista de espera de la sanidad pública y se haga negocio la sanidad privada, lo que tenemos que hacer es defender más sanidad y más sanidad de calidad", ha aseverado Pedro Sánchez.

Por todo ello, Sánchez ha indicado que los socialistas tienen "las ganas" y el "mejor equipo", encabezado por Álvaro Sánchez Cotrina, que según ha dicho, es "el mejor líder para afrontar ese desafío".

Sánchez ha considerado que con Álvaro Sánchez Cotrina se inicia "una nueva etapa" en el PSOE de Extremadura, "con ilusión, con ganas, con experiencia", ya que según ha reafirmado, el nuevo secretario general extremeño es "sobre todo un gran alcalde y eso significa que sabe lo que es pisar la calle, estar en el día a día de la gente y también escuchar y atender sus demandas".

En ese sentido, el presidente del Gobierno ha instado a los socialistas a "pisar la calle, en todos los 388 municipios de Extremadura", así como a estar "con la gente" y ser "su altavoz en las instituciones".

"Así se construye esperanza, así es como vamos a recuperar Extremadura, con unidad, con coraje, que tiene el pueblo extremeño, y con valentía, también que tiene el pueblo extremeño", todo ello con el objetivo de "plantar cara a una ultraderecha que se siente libre, porque hemos visto como una derecha ha claudicado en principios y en valores y en proyectos políticos a esa ultraderecha", por lo que les ha animado a ponerse "manos a la obra", ha concluido.