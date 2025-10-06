El funeral de Guillermo Fernández Vara a los 66 años tiene lugar en Olivenza, Badajoz

Guillermo Fernández Vara ha fallecido a los 66 años a causa de un cáncer del que fue diagnosticado a finales de 2023

BadajozEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado hasta Badajoz para asistir a la misa funeral por el expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, fallecido a los 66 años a causa de un cáncer del que fue diagnosticado a finales de 2023.

"Se dedicó a la política para cuidar de todos, y lo hizo como hacía las cosas: con mucha voluntad de escuchar, de hablar, de acordar con mucha gente que pensaba muy distinto a él. Y creo que eso también demuestra que hoy estemos viendo muestras de reconocimiento por parte de mucha gente que, sin ser ni pertenecer a la familia del Partido Socialista, reconoce su aportación", ha expresado el jefe del Ejecutivo antes de comenzar el funeral.

La misa funeral, en Olivenza

La misa funeral tiene lugar desde las 11:00 horas del lunes en la iglesia de Santa María Magdalena de Olivenza, el municipio natal del político socialista. Preside la misa el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, que estará acompañado por los obispos de Plasencia y Coria-Cáceres, Ernesto Jesús Brotons y Jesús Pulido, respectivamente.

Además del presidente del Gobierno, se han desplazado hasta Olivenza otras autoridades políticas de la plana mayor del Gobierno y representantes del PP como la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, o el presidente del Senado, Pedro Rollán, a quienes ya se vio el domingo en la capilla ardiente de Guillermo Fernández Vara, instalada en el tanatorio de Puente Real de Badajoz

Despedida a Guillermo Fernández Vara en la capilla ardiente

Allí, a las puertas del tanatorio, el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, que canceló su agenda del domingo y del lunes para asistir a las exequias de Vara, se refirió al exmandatario como “un gran hombre, una gran persona, un gran político” y, sobre todo, un “señor en el más amplio sentido de la palabra”.

“Desde su ideología siempre ha sido y siempre ha trabajado para establecer acuerdos, para encontrar puntos de equilibrio y para trabajar en pro del bien común desde las diferentes responsabilidades que le ha correspondido asumir a lo largo de su dilatada trayectoria política”, añadía.

También en declaraciones a los medios de comunicación, visiblemente afectada, María Guardiola quiso destacar que Fernández Vara “es una figura clave que va a quedar para siempre en el recuerdo de todos los extremeños”.

Tres días de luto oficial en Extremadura

“Le queríamos mucho todos y es que ha levantado y generado un consenso que yo creo que es muy difícil que es que da igual a quien vote cada uno”, reconocía la presidenta extremeña, que ha declarado tres días de luto oficial en la comunidad.

El luto se mantiene vigente desde las 12 horas del domingo hasta las 24 horas del día 8 de octubre. Desde entonces, las banderas oficiales ondean a media asta en todos los edificios públicos de la comunidad autónoma.

Este decreto ha sido adoptado "como testimonio del dolor y respeto de los extremeños" por causa del fallecimiento de Fernández Vara y a fin de "expresar a la familia su pésame, así como para reconocerle y agradecerle los servicios prestados a Extremadura y honrar, de esta forma, su memoria", según señala el texto del Diario Oficial de Extremadura (DOE) al calor del decreto de la presidenta María Guardiola.