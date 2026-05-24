La UDEF sostiene que la relación de la compañía con Plus Ultra y Julio Martínez se extendió en el tiempo

La presunta trama de Plus Ultra recurrió a Zapatero por ser "pro Sánchez y pro Maduro": "El fin justifica los medios"

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Uno de los informes policiales del caso Plus Ultra destaca un mensaje que los agentes atribuyen al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el que felicita a su amigo y "lugarteniente" de la trama, Julio Martínez, tras una gestión "al más alto nivel con Venezuela".

"En tiempo y forma. Exitosa gestión" decía el mensaje que recibió Martínez el 31 de julio de 2021 de un contacto registrado en su móvil como "Z" y a quien la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía "identifica como José Luis Rodríguez Zapatero".

Así consta en un informe policial, al que ha tenido acceso EFE, que nutre la investigación del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sobre una presunta red de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra, en cuyo "vértice" ubica a Zapatero.

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La UDEF cree que Julio Martínez realizó actuaciones "al más alto nivel"

El juez investiga un presunto tráfico de influencias para que Plus Ultra recibiese la ayuda estatal de 53 millones de euros en 2021, pero también para asegurar la autorización de vuelos de la aerolínea en Venezuela, y es en esta segunda cuestión donde enmarca el mensaje del expresidente socialista.

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La UDEF sostiene que la relación de la compañía con Plus Ultra y Julio Martínez -a quien el juez considera "lugarteniente y figura visible" de la trama-, y "por ende", con Zapatero, "se extendió en el tiempo, continuando el presunto ejercicio de influencias a favor de la compañía".

Afirma que Martínez realizó actuaciones "al más alto nivel" con el entonces presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC), Juan Manuel Teixeira, para conseguir la aprobación de vuelos en favor de la aerolínea.

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"La red de influencia llevó a cabo sus gestiones oportunas en relación con los extremos tratados", según la UDEF

Tras una serie de conversaciones, que aludían a una deuda de Plus Ultra, Teixera comentó el entonces vicepresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, el "problema" que tenían en Madrid por un vuelo no autorizado y su "preocupación" por que digan que "la culpa es de las autoridades venezolanas cuando es falso".

"La culpa es de la aerolínea por comercializar vuelos sin contar con la autorización del país de destino", le dijo a Sola, y reenvió esa conversación a Martínez, quien le garantizó "el absoluto respeto y agradecimiento" por "los representantes en Madrid".

Un día después, el 30 de julio, Martínez le comunica que Plus Ultra le pide interceder en la autorización de INAC a un vuelo que sale de Caracas. Teixeira le envía dos imágenes con la reseña de los vuelos y le indica: "Esos son los vuelos. No hay más".

Al día siguiente, "y en concordancia" con esa conversación, "la red de influencia llevó a cabo sus gestiones oportunas en relación con los extremos tratados", tal y como "deduce" la UDEF del mensaje atribuido a Zapatero.

Las conversaciones entre directivos de Plus Ultra

En otro informe la UDEF desgrana las conversaciones entre directivos de Plus Ultra en 2020 para conseguir el préstamo. Había una "vía Ábalos", en relación al exministro de Transportes José Luis Ábalos, y una "vía Zapatero" -que es la que, según el juez, dio frutos-.

Respecto a la primera, los agentes recogen un mensaje del 30 de marzo de 2020 entre un accionista, Rodolfo Reyes -cuyo volcado de móvil aportó una agencia estadounidense- y el ahora presidente de la compañía, Julio Martínez Sola.

"Delcy (ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez) que llame a Ábalos. O alguien con Zapatero", dijo el primero. "El fin justifica los medios", indicó el segundo.

Plus Ultra e Idella Consulenza Strategica tenían un contrato para que esta última percibiera un 1% de la ayuda pública

La supuesta trama también se felicita después de que Julio Martínez informase el 26 de febrero de 2021 al principal accionista de Plus Ultra de que el préstamo a la aerolínea se iba a aprobar previsiblemente en el Consejo de Ministros del 9 de marzo siguiente, con "acceso privilegiado" a información de la SEPI "conocimiento previo y extra procedimental del sentido de la resolución".

Varios días después, el 2 de marzo, cuando el consejo asesor de la SEPI envía la propuesta de la ayuda, el exdirector de la SEPI José Ángel Partearroyo informa al presidente de la aerolínea de que todo ha sido aprobado y que "nada de prensa hasta el Consejo de Ministros", una noticia que llega a pocas personas, incluido Martínez. "Calladitos nos vemos más bonitos", apunta el accionista de Plus Ultra.

Ese día, el presidente de Plus Ultra y el CEO de la aerolínea, Robero Roselli, envían a un chat grupal una foto de una comida con champán y ostras y Julio Martínez manda un mensaje: "Aviso para navegantes La SEPI no aprueba esos gastos". "Tranquilo eso sale del 1%”, le contesta Roselli, a lo que Martínez apunta "entonces, aprobado".

Según los investigadores, Plus Ultra e Idella Consulenza Strategica, empresa de Martínez, tenían un contrato para que esta última percibiera un 1% de la ayuda pública que lograse la aerolínea.