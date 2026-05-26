Exsecretaria de la Moncloa desvela la cara más íntima de Zapatero: "No le negaba nada a sus hijas"

María Ángeles ha compartido recuerdos inéditos sobre la personalidad del exmandatario, su relación con Sonsoles Espinosa y con sus hijas

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En plena tormenta judicial alrededor en entorno de José Luis Rodríguez Zapatero por su imputación por el 'Caso Plus Ultra', una de las personas que mejor conoció la vida privada del expresidente ha contactado con el programa 'Vamos A Ver' para hablar sobre cómo era realmente la familia durante los años en los que residieron en el Palacio de la Moncloa. Se trata de María Ángeles López de Celis, quien trabajó como secretaria de la Moncloa en la época de Zapatero. María Ángeles ha compartido recuerdos inéditos sobre la personalidad del exmandatario, su relación con Sonsoles Espinosa y con sus hijas.

“Zapatero pensaba que era lo mejor que le había pasado a España”, aseguró María Ángeles

La exsecretaria dibujó el perfil de un presidente muy convencido de su proyecto político y de su papel histórico. “Zapatero llegó con una hoja de ruta que tenía que ver con la igualdad de derechos, con la paz y con la justicia”, recordó, destacando además el ambiente cercano y amable que transmitía la familia en Moncloa. “Yo siempre decía que era un poco el síndrome de la madrastra de Blancanieves: él se miraba al espejo y pensaba que era lo mejor que le había pasado a este país”, aseguró al equipo de 'Vamos A Ver'.

La exsecretaria de Moncloa describió además a Zapatero y Sonsoles como un matrimonio “muy unido y enamorado”, aunque reconoció diferencias a la hora de educar a sus hijas. “La madre era más dura y él mucho más blando”, explicó, asegurando que el expresidente era incapaz de negarles casi nada. De hecho, reveló que fueron las propias hijas quienes insistieron para viajar a Nueva York durante la visita oficial en la que terminó produciéndose la famosa fotografía junto a Barack Obama y Michelle Obama. Según contó, Sonsoles no quería inicialmente que acudieran, pero finalmente terminaron convenciendo a su padre.

La entrevista también abordó el impacto que están teniendo las investigaciones relacionadas con el 'Caso Plus Ultra'. María Ángeles López de Celis reconoció sentirse “muy impactada” por todo lo que está trascendiendo y admitió que la situación ha generado sorpresa incluso entre personas cercanas a Zapatero. Además, puso el foco sobre Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente, a quien definió como “un pilar fundamental” dentro de toda la estructura organizativa que ahora se encuentra bajo sospecha.