Compartir







José María Almoguera ocultaba sentirse molesto con su prima Alejandra Rubio en el plató de 'El Tiempo Justo' tras haber sido el último de la familia en haber recibido la invitación para asistir a la firma de su primer libro.

"Llega un momento en el que ya parece que ni siquiera me considera familia", decía sin tapujos el colaborador. Almoguera aseguraba que intenta en todo momento no generar conflictos públicos con su prima para que sus madres no sean afectadas por ello. "Soy pausado a la hora de hablar de ciertos temas", reconocía como podíamos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Además, confesaba que recibió la invitación después de que Rubio reapareciese en '¡De viernes!'. "Me invitó el sábado por la mañana, una vez que había hecho la entrevista", aclara. La hija de Terelu Campos expuso que "su madre sabe que está invitadísimo". Almoguera le desmiente. "Mi madre fue la que dijo: 'invita a tus primos'. No se contestó", detallaba.

Carmen Borrego defiende a su hijo: "Lo que dice José María sobre la invitación de su prima es verdad"

Ahora ha sido Carmen Borrego la que ha corroborado la versión de su hijo en el plató de 'Vamos a ver': "Llega un momento en el que a mí me da la sensación de que mi hijo y yo somos los que nos sentamos en televisión a hablar de la familia. Jamás he dicho que no hablo de un tema, pero quiero explicar que lo único que ha dicho José María es la verdad y estoy cansada de que a mi hijo se le trate de una manera diferente y que se diga que está ahí para hablar mal de su prima", ha destacado.

"Lo que me gustaría es que mucha gente acuda a la Feria del Libro a que firmen su libro y que sea todo un éxito. Que se ocupe de disfrutar y de disfrutar de su familia y no se enganche en cosas que no tienen ninguna importancia", ha continuado diciendo la colaboradora.

Carmen Borrego ha continuado diciendo: "Yo no tengo ningún problema con mi sobrina y con quiero dramatizar con este tema. No sé si voy a ir o no porque tengo cosas que hacer", ah senteciado.