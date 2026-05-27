Abogada de Koldo niega que ofreciese 50.000 euros a Carmen Pano por cambiar su declaración

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La abogada Leticia de la Hoz, letrada del exasesor ministerial Koldo García, ha negado este miércoles que ofreciese 50.000 euros a Carmen Pano para modificar o condicionar su declaración ante el juez, en la que aseguró que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE.

En un comunicado, De la Hoz ha salido al paso del contenido del auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE o al Gobierno, y en el que esta abogada aparece como la persona que, de "forma indiciaria", ofreció 50.000 euros a Carmen Pano por cambiar su declaración.

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"Es completamente falsoe infundado que este despacho o la letrada Leticia de la Hoz hayan ofrecido, mediado o entregado la cantidad de 50.000 euros —ni ninguna otra suma— a doña María del Carmen Pano Sánchez con el objetivo de modificar o condicionar su declaración testifical", señala la abogada en el comunicado.

Pedraz apunta que, días antes de que Pano volviese a declarar

La trama "habría llegado a ofrecer una cuantía que se cifra en 50.000 euros con el objetivo de modificar o condicionar su declaración testifical".

En las conversaciones de Leire Díaz que aparecen en el auto, esta habría dicho al abogado Ismael Oliver, en referencia a Pano: "Esta se vende. Debemos saber comprar". Es por este motivo que Pedraz considera que "de forma indiciaria se desprende la materialización de este ofrecimiento, cuantificado en un importe de 50.000 euros y efectuado a través de Leticia de la Hoz".

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Leticia de la Hoz ha querido dejar claro que conoció a Leire Díez "con posterioridad a los hechos que se están investigando en la causa", por lo que es "material y cronológicamente imposible" que existiera "concierto o intermediación alguna entre ambas en las fechas a las que aluden las pesquisas iniciales".

Además, advierte que Pano fue expulsada de su despacho "por estrictas razones deontológicas y legales" y anuncia que solicitará la exención del secreto profesional "para poder aportar toda la información y pruebas pertinentes ante la autoridad judicial".

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En el comunicado, De la Hoz se pone a "total disposición" para "colaborar con los órganos judicial y policial correspondientes" para aclarar los hechos que investiga Pedraz.