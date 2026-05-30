Redacción Andalucía Europa Press 30 MAY 2026 - 13:29h.

La agresión ocurrió en septiembre del 2023 tras un aviso del sargento, que el legionario respondió así: "Cállate la boca, puto enano"

El suboficial cayó hacia atrás por el fuerte golpe y días después fue amenazado con recibir "una paliza" por parte del condenado

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AlmeríaUn legionario de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' de la Legión de Almería ha sido condenado por el Tribunal Militar Territorial a 11 meses de cárcel por dar un puñetazo y amenazar a un superior.

Así consta en el fallo, consultado por Europa Press, en el que figura que se encaró con él, le insultó, golpeó y posteriormente le advirtió ante la posibilidad de que diera parte de los hechos a sus superiores.

La sentencia, que ya es firme ante el reconocimiento de lo ocurrido por parte del acusado, incluye la suspensión militar de empleo y cargo durante el mismo periodo de tiempo.

Además, se le impone una multa de 15 días a razón de cuatro euros diarios y que pague al afectado una indemnización de 3.500 euros. Según la resolución, el episodio violento inicial ocurrió a las 22:00 horas el 15 de septiembre de 2023.

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El soldado, acompañado de más personal, ayudaba a un sargento en el desmontaje y recogida de unas tiendas modulares que se habían instalado con ocasión de una merienda infantil.

En un momento dado, tuteó al sargento al dirigirse al mismo, por lo que intervino otro de los superiores que estaba presente para llamarle la atención al no haber guardado las formas determinadas del principio jerárquico.

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"Cállate la boca, puto enano" y amenaza de propinarle "una paliza"

Fue entonces cuando el legionario se dirigió al sargento que le había recriminado eso con la expresión "cállate la boca, puto enano", lo que hizo que el suboficial se acercara hasta donde estaba.

En ese momento aprovechó para darle un fuerte puñetazo en la cara que provocó que el suboficial cayera hacia atrás al suelo por el fuerte impacto. Sufrió una contusión en el pómulo izquierdo y en un dedo.

Rápidamente acudieron a la zona varios compañeros para evitar que el incidente fuera a mayores. Apenas cinco días después de los hechos, el acusado abordó en repetidas ocasiones a la víctima, "saltándose el conducto reglamentario".

Quería hablar con él, pero siempre obtenía la negativa del agredido. En una ocasión, le siguió hasta el cuarto de baño insistiendo en tener una conversación, "con actitud violenta", según recoge la sentencia.

Al ver que el afectado no cambiaba de parecer, lo amenazó con darle "una paliza" junto con sus amigos en la calle o con frases como "eres una chivata porque quieres dar parte de mí".

"Si me llevas a juicio a ver quién gana, si tú o yo, porque voy a decir que tú me has pegado a mí para arruinarte la vida", le dijo también el legionario ahora condenado.