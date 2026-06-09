Cada nómina de Rufián es de 9.979,29 euros y recibe 14 pagas al año

"Cuando llegué al Congreso, llevaba seis meses en el paro": la desconocida realidad de Gabriel Rufián antes de la política

Compartir







Cuando Gabriel Rufián fue elegido diputado en las elecciones generales de 2015, llevaba seis meses en paro. El portavoz de Esquerra Republicana, hijo de padres andaluces que emigraron a Cataluña en busca de una vida mejor, siempre ha defendido que vivió con lo justo hasta su irrupción en el Congreso. Una realidad de la que ha aportado pruebas en varias ocasiones en las redes sociales y que contrasta con la que vive hoy en día.

“Primero descargué camiones de feria y a los 19 entré a trabajar en el Corte Inglés. A los 22 pasé al H&M, donde trabajé con gente de todas partes del mundo. Aprendí sobre todo que las cosas hay que ganárselas”, explicaba el político en una de las primeras entrevistas de su carrera. Hasta graduarse en Relaciones Laborales, tras lo que trabajó en el departamento de varias empresas, saltó de un empleo precario a otro como tantos otros jóvenes de su generación. Ahora la situación es diametralmente opuesta. Gabriel Rufián no solo ha dejado de lado sus antiguos trabajos, sino que se ha convertido en uno de los políticos mejor pagados de toda España. Esto se debe a un motivo que, en realidad, es bastante fácil de explicar. Además de cobrar el mismo salario base que todos los diputados de las Cortes Generales, recibe un importante extra por ser portavoz del Grupo Parlamentario Republicano, formado en exclusiva por diputados de ERC.

PUEDE INTERESARTE Del sueldo a su deuda hipotecaria: la situación financiera de Borja Sémper

El sueldo bruto total de Gabriel Rufián por su trabajo en el Congreso asciende a 139.710,06 euros brutos. Esta cantidad viene a través de tres componentes salariales principales. Los dos primeros son el salario base (3.366,99 euros) y las dietas (2.162,85), que son iguales para todos los diputados. A eso hay que añadir el suplemento de 4.449,45 euros por ser portavoz del Grupo Parlamentario. Con los números sobre la mesa, cada nómina de Rufián es de 9.979,29 euros y recibe 14 pagas al año. De ahí sale el total mencionado de los casi 140.000 euros.

Pese a tener unos ingresos muy por encima de la media, el patrimonio de Gabriel Rufián no es particularmente destacable. Al comienzo de la legislatura en 2023 declaró tener el 50% de una vivienda con una hipoteca de 200.000 euros de los que todavía faltaban 170.000 por pagar. Eso sí, el político ha declarado obtener ingresos adicionales por sus trabajos con las editoriales Catarata y Temas de Hoy, con las que ha publicado varios libros.

PUEDE INTERESARTE El sueldo de Yolanda Díaz como Ministra de Trabajo y Vicepresidenta del Gobierno: el bruto supera las seis cifras

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El sueldo que percibe Gabriel Rufián es superior al de la vicepresidenta Yolanda Díaz o al del propio presidente, Pedro Sánchez. Es idéntico, sin embargo, al que perciben la mayor parte de los portavoces del Congreso. Maribel Vaquero (PNV), Mertxe Aizpurua (EH Bildu) o Míriam Nogueras (JxCAT) también están en la franja salarial de los 139.710,06 euros. Solo algunos miembros de la Mesa del Congreso de los Diputados perciben remuneraciones mayores.

Habiendo sido diputado desde 2016 y portavoz de Esquerra Republicana desde 2019, los ingresos de Gabriel Rufián desde que comenzó su carrera como político ascienden a más de un millón de euros. En total, el catalán lleva cinco legislaturas en el Congreso. Eso sí, dos de ellas tuvieron una duración particularmente corta. Tanto en la XI (2016) como la XIII (2019) no se consiguió llevar a cabo una investidura y hubo que repetir elecciones.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Habiendo expresado su deseo de unir a los partidos políticos a la izquierda del PSOE en un solo bloque de cara a las próximas elecciones, todo apunta a que Gabriel Rufián conseguirá de nuevo un escaño en las próximas elecciones generales de 2027. No sabemos cuál será su sueldo a partir de entonces, ya que depende de qué cargo en concreto ocupe en el Congreso de los Diputados o en un hipotético gobierno.

Hay que recordar que los políticos en España no cobran ningún tipo de pensión vitalicia. Aunque pueden acceder a ciertas indemnizaciones durante unos meses una vez finaliza su servicio en el cargo público, desde 2011 solo los presidentes obtienen una pensión vitalicia. En cualquier caso, lo que hará Rufián tras abandonar la política es un misterio que, muy probablemente, tardará en resolverse.