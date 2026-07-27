Gonzalo Barquilla 27 JUL 2026 - 20:06h.

Borja Ferrer, exfutbolista barcelonés que militó en el Xerez CD, el Real Madrid Castilla y el Rayo Vallecano, ha muerto a los 44 años

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Borja Ferrer Solavera, exfutbolista profesional, ha fallecido este lunes a los 44 años en Jerez de la Frontera (Cádiz) tras una larga enfermedad. El exfutbolista, nacido en Barcelona el 6 de febrero de 1982, desarrolló buena parte de su carrera en el fútbol español y defendió, entre otras, las camisetas del Xerez CD, el Real Madrid Castilla, la Ponferradina, el Rayo Vallecano, el Castelldefels y el CD Alcalá, donde puso fin a su trayectoria deportiva.

El centrocampista formó parte del equipo del Xerez CD que logró el ascenso a Segunda División en la temporada 2001-02 y permaneció cuatro campañas en el conjunto azulino. En el verano de 2024 tuvo que afrontar una complicada intervención y, después de luchar durante los últimos años contra la enfermedad, ha muerto este lunes, provocando la reacción del club al que estuvo vinculado durante una etapa muy importante de su carrera.

"El Xerez lamenta profundamente el fallecimiento de Borja Ferrer Salovera, quien ha sido un ejemplo de fortaleza y superación en su lucha contra una dura enfermedad durante los últimos años. La entidad traslada todo su cariño a familiares, amigos y allegados en estos difíciles momentos. Descanse en paz", ha indicado el club gaditano en X, donde también ha compartido un emotivo vídeo en el que han señalado: "Nunca te olvidaremos".

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Una carrera por varios clubes del fútbol español

Borja Ferrer comenzó su trayectoria en las categorías inferiores del Xerez CD, club con el que dio el salto al primer equipo durante la temporada 2000-01. Su etapa en el conjunto azulino se prolongó hasta 2004, aunque durante ese periodo también salió cedido a la cantera del Real Madrid, según el historial de fichajes de su carrera.

En enero de 2003, Ferrer pasó del Xerez CD al Real Madrid Castilla, donde permaneció unos meses. A finales de junio de ese mismo año regresó al conjunto azulino, antes de volver a salir en enero de 2004, esta vez rumbo a la Ponferradina, también en calidad de cedido.

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Tras finalizar su etapa en el Xerez CD, el centrocampista continuó su carrera en el Rayo Vallecano y posteriormente en el Rayo Vallecano B. En los últimos años de su trayectoria militó en el Castelldefels y en el CD Alcalá, club en el que terminó colgando las botas en 2011, según informa 'Transfermarkt'.

Cuatro temporadas en el Xerez y un ascenso a Segunda

Ferrer se formó en la cantera azulina y debutó oficialmente con el primer equipo el 12 de octubre de 2000, en un partido disputado en Chapín frente al Dos Hermanas. Entró al terreno de juego en el minuto 68 en sustitución de Jesule, en un encuentro que terminó con derrota del Xerez CD por 0-1.

Durante sus cuatro campañas con el conjunto jerezano disputó 23 partidos de Liga y dos de Copa del Rey. Aunque no disfrutó siempre de un papel protagonista, formó parte de la plantilla que consiguió devolver al Xerez CD al fútbol profesional con el ascenso a Segunda División en la temporada 2001-02, después de superar al CD Toledo en la eliminatoria decisiva.

Con la llegada de Bernd Schuster al banquillo encontró un mayor protagonismo y dejó algunas de sus actuaciones más recordadas. Fue titular, entre otros encuentros, en el triunfo por 0-1 ante el Atlético de Madrid de Luis Aragonés en El Palmar de Sanlúcar y en el partido disputado en el Nuevo Colombino ante el Recreativo de Huelva, el día en que el conjunto onubense certificó su ascenso a Primera División.

Una dura lucha contra la enfermedad y el cariño de sus clubes

En el verano de 2024, Borja Ferrer fue sometido a una intervención quirúrgica en la cabeza. El exfutbolista afrontó el proceso con fortaleza y mantuvo, según recoge la información publicada por 'Diario de Jerez', una actitud positiva durante su lucha contra la enfermedad.

La muerte del exfutbolista barcelonés ha generado especial pesar en el Xerez CD, pero también en otras entidades deportivas en las que militó.

En redes sociales, varios aficionados del Rayo Vallecano también han trasladado mensajes de condolencias a los familiares y allegados del exdeportista.