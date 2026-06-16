Junts pide que el Congreso se pronuncie sobre si el Gobierno debe adelantar las elecciones

Junts ha registrado una enmienda a una moción del PP que se debate en el pleno de este martes

La enmienda insta al jefe del Ejecutivo a "proponer la disolución de la Cortes Generales y convocar elecciones"

Compartir







Junts ha registrado una enmienda a una moción del PP que se debate en el pleno que comienza este martes para que el Congreso inste al Gobierno a adelantar las elecciones ante la "debilidad" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Según han informado fuentes de la formación de Carles Puigdemont, la enmienda insta al jefe del Ejecutivo a "proponer la disolución de la Cortes Generales y convocar elecciones, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica" de la iniciativa.

PUEDE INTERESARTE El PSOE espera que Zapatero se defienda de todas las acusaciones y tiene "ganas" de escuchar sus explicaciones al juez

Junts quiere que este párrafo se incluya en el texto de la moción presentada por el PP, incluida en el orden del día de este martes pero que podría debatirse el miércoles o el jueves, sobre la situación de "extrema debilidad" del Ejecutivo.

El Gobierno respeta la petición de elecciones de Junts pero afirma que seguirá hasta 2027

El Gobierno ha expresado su "respeto" a la petición de Junts para que el presidente Pedro Sánchez adelante las elecciones, formulada a través de una enmienda parlamentaria, pero ha ratificado que no comparte ese requerimiento y que seguirá trabajando "con la mirada puesta en 2027", cuando debe terminar la legislatura.

PUEDE INTERESARTE La UCO apunta a que el PSOE emitió dos facturas falsas al abogado de Santos Cerdán

Con estas palabras ha comentado la ministra portavoz, Elma Saiz, la iniciativa presentada este martes por la formación de Carles Puigdemont. "Todos los días demostramos la necesidad de seguir completando una agenda política transformadora que protege a la ciudadanía y que hace avanzar nuestro país", ha remarcado para destacar que su proyecto "no solamente mira a 2027" sino que "trasciende esta legislatura".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Saiz ha aludido a medidas aprobadas como la gestión de los fondos europeos o los "éxitos" de la reforma laboral, siempre buscando acuerdos con las distintas fuerzas políticas y demostrando a su entender la "grandeza" de un Gobierno de coalición en minoría que ha sido capaz de "poner en el centro a la ciudadanía".

Rufián sobre la petición de Junts de adelantar elecciones: Aguantar para nada es tontería

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha advertido este martes al Gobierno de Pedro Sánchez que "aguantar para nada es tontería" y ha recalcado que "la gente merece una izquierda que no dé vergüenza".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El portavoz republicano ha señalado a los periodistas que lo que ERC pregunta al Ejecutivo es para qué quiere aprovechar el tiempo, si para aguantar y decir que "los otros son peores" o para cuestiones como frenar la especulación inmobiliaria o tener una fiscalidad más justa.

El PP dice que la votación sobre elecciones es una "cuestión de confianza" para Sánchez y deberá convocar si pierde

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este martes que la votación de la moción del PP pidiendo elecciones y a la que Junts ha presentado una enmienda en el mismo sentido es una "cuestión de confianza de facto" para el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. De hecho, ha afirmado que si pierde esa votación tendrá que convocar las generales.

En concreto, el PP ha registrado una enmienda a su propia moción --consecuencia de la interpelación que realizó al vicepresidente Carlos Cuerpo hace una semana-- en la que incluye la exigencia al presidente del Gobierno para que disuelva las Cortes y convoque ya elecciones generales.

También el grupo parlamentario de Junts ha presentado otra enmienda para forzar una votación en el Pleno del Congreso en la que exige a Pedro Sánchez la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales.