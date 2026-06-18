What The Fav, la empresa de las dos hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, se encuentra en el punto de mira del caso Plus Ultra

Zapatero y sus hijas, principales beneficiarios de la red de Plus Ultra, según la UDEF

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La familia de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, ha vuelto a saltar a la actualidad nacional tras la investigación de la Audiencia Nacional por su presunta implicación en una red de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental, delito fiscal y contrabando.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sitúa al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como líder del caso Plus Ultra. Una trama de la que supuestamente se habría beneficiado principalmente su familia, concretamente Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente y de Sonsoles Espinosa, a través de la empresa What The Fav, una agencia de e-sports, creativa y multimedia. La compañía triplicó sus ingresos tras el rescate de Plus Ultra: pasaron de facturar 155.000 euros a casi 500.000 en tan solo cuatro años.

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What The Fav, la empresa de las hijas de Zapatero

Este miércoles 17 de junio, José Luis Rodríguez Zapatero ha acudido a la Audiencia Nacional para declarar como investigado. Solo contestó a su abogado y a las preguntas del juez.

Uno de los asuntos más delicados de su declaración ha sido el de los pagos que recibieron sus hijas a través de su empresa de publicidad.

Zapatero ha defendido el trabajo de sus hijas y lo ha enmarcado en una actividad empresarial normal. Lo que reflejaba el juez en su auto es que el dinero cobrado por sus hijas podría ser un dinero realmente para el propio José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado realizó diferentes gráficos con pagos de distintas empresas a What The Fav, la empresa de Alba y de Laura Rodríguez Espinosa.

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El expresidente ha explicado que su amigo Julio Martínez montó hace tiempo su consultora, que contaba con clientes finales que le encargaban trabajos, mientras que sus hijas, cuya empresa What the Fav ingresó 239.755 euros procedentes de Análisis Relevante, se dedicaban al marketing e intervenían en el diseño.

Los pagos más cuantiosos son los de Análisis Relevante, el de la empresa Inteligencia Prospectiva y el de Gate Center. Pagos que se han producido durante cinco años, desde 2020 a 2025. En el auto también aseguran que las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero cobraron de su empresa en sus cuentas personales durante esos años, cuentas donde el expresidente del Gobierno estaba autorizado, aunque no era titular.

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La sociedad de la hijas de Zapatero

La empresa de las hijas de Zapatero se fundó en 2019. Con poco más de 800 seguidores en redes sociales hasta la fecha, la sociedad expone su línea de negocio y sus clientes. Entre ellos, aparece Zapatero y dos empresas investigadas por el juez Calama: una de ellas es Gate Center. En cinco años, transfirió a What The Fav más de 170.000 euros.

También es llamativa la interacción de la empresa Inteligencia Prospectiva, que de 2021 a 2024 les abonaron más de medio millón de euros pese a tener ingresos casi nulos y pérdidas de 850.000 euros. A estos pagos se suman los más de 200.000 euros de la otra pata clave en el auto judicial: la consultora Análisis Relevante de Julio Martínez, para la que trabajaba Zapatero bajo la condición de que estuviesen sus hijas.

Para el magistrado, la sociedad de las hijas podría ser instrumental por múltiples incoherencias empresarias. El juez Calama sospecha que podría haberse usado para canalizar pagos por gestiones del rescate de Plus Ultra. Los tres pagadores de What The Fav señalados habrían ingresado el 60% de la facturación en un lustro de vida de la agencia, de los que casi medio millón se habrían transferido a las cuentas personales de las dos hijas en las que Zapatero aparece como autorizado.

La trayectoria de las hijas de Zapatero

Nacidas en 1993 y 1995, Alba y Laura son las verdaderas desconocidas de la familia. Durante años, Alba y Laura Rodríguez Espinosa han llevado una vida alejada de la exposición pública. Sin embargo, en los últimos meses sus nombres han comenzado a aparecer con frecuencia en la actualidad informativa, despertando el interés de la opinión pública.

Laura, la mayor de las dos hermanas, fue una de las impulsoras de la empresa What The Fav, una agencia vinculada al ámbito de la comunicación, el marketing digital y los contenidos relacionados con nuevas tendencias tecnológicas. Años después, Alba se incorporó también a la sociedad, y ha desarrollado junto a su hermana varios trabajos relacionados con la comunicación corporativa y proyectos digitales.

La trayectoria de las hermanas ha estado ligada especialmente al mundo de internet, las redes sociales y los nuevos formatos de comunicación. A pesar de pertenecer a una de las familias más conocidas de la política española de las últimas décadas, Alba y Laura han intentado construir su propio camino profesional.

Alba y Laura no han sido condenadas por ningún delito

Sin embargo, en las últimas semanas las investigaciones judiciales han puesto el foco sobre la actividad económica de diversas empresas relacionadas con el entorno del expresidente. Entre ellas figura What The Fav, cuya actividad y facturación están siendo analizadas por los investigadores.

No obstante, hay que destacar que, hasta la fecha, Alba y Laura no han sido condenadas por ningún delito y continúan defendiendo la legalidad de su actividad profesional.

El perfil de Alba y Laura

El perfil y la personalidad de Alba y Laura ya había despertado curiosidad durante los años de mandato de Zapatero, cuando ellas todavía eran unas adolescentes. En aquel momento aparecieron ocasionalmente junto a sus padres en actos oficiales y viajes institucionales.

Uno de los momentos que protagonizaron y que más repercusión tuvo a nivel internacional fue tras publicarse la imagen de Zapatero, su mujer Sonsoles Espinosa y el matrimonio Obama junto a Alba y Laura Zapatero. Nada más hacerse pública la foto del encuentro, la apariencia gótica de las hijas del aquel entonces presidente del Gobierno llamó especialmente la atención.

Como siempre ocurre en estos casos, el momento tuvo mucho ruido mediático durante unos días y, tras pasarse el fervor y el morbo, las hijas de Zapatero volvieron a estar en un segundo plano. Sin embargo, tras aquella etapa, ambas desaparecieron prácticamente del foco mediático para centrarse en su formación y en sus proyectos personales.

15 años después de que su padre dejase paso a Mariano Rajoy en el Palacio de la Moncloa, Alba y Laura han vuelto a la actualidad nacional debido a la investigación de la audiencia Nacional al que fuese presidente del Gobierno de España.