EFE ha tenido acceso a algunos chats entre José Luis Zapatero y Julio Martínez que ha intervenido la UDEF

La defensa de Zapatero sobre la gestión de What The Fav, la empresa de sus hijas, en la Audiencia Nacional: los pagos y los ingresos

Compartir







Un documento titulado "Ley Antibloqueo Versión Final 8A", una supuesta lista de clientes, una noticia sobre la compañía Huawei o la frase "En tiempo y forma. Exitosa gestión" son algunos de los mensajes de un chat entre "Z", usuario que la UDEF atribuye a José Luis Rodríguez Zapatero, y su amigo Julio Martínez Martínez.

Comunicaciones del teléfono de Julio Martínez, intervenidas por la UDEF, a las que ha tenido acceso EFE este jueves y que forman parte de la investigación del caso Plus Ultra que dirige el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que ha rechazado imponer medidas cautelares a Zapatero tras escuchar una declaración que, en su opinión, no desvirtuó los indicios de delito contra él.

El chat

En este chat figura uno de los mensajes que la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional atribuye a Zapatero en uno de sus informes. "En tiempo y forma. Exitosa gestión", recibió Julio Martínez el 31 de julio de 2021 de un contacto registrado como "Z" -que los investigadores identifican con el expresidente- tras una gestión "al más alto nivel con Venezuela".

Meses antes, el 1 de octubre de 2020, aparece el primer mensaje del chat que obra en la causa. "Z" envía al empresario Julio Martínez Martínez, considerado por el juez "lugarteniente" de la trama, un documento titulado "Ley Antibloqueo Versión Final 8A".

PUEDE INTERESARTE Zapatero promete explicar el origen de sus joyas en los próximos 10 días

El chat discurre entre mensajes espaciados en el tiempo: otro documento el 5 de octubre y un enlace a una noticia, ya en diciembre, sobre una iniciativa impulsada entre la Universidad Politécnica de Valencia y Huawei Technologies sobre la primera unidad de investigación conjunta de la compañía en España para avanzar hacia una red de comunicaciones 6G.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Van pasando los meses -dos archivos que no se identifican de febrero y marzo de 2021, otros dos que aparecen vacíos de junio y julio...- y llegan algunos mensajes difíciles de comprender.

Después aparecen los archivos "Lista AR OK" y "Direcciones email JM" que, según un informe de la UDEF, albergarían "destinatarios que son, a fecha de envío del fichero, clientes de la mercantil Análisis Relevante, teniendo suscrito un contrato de asesoramiento por el que esta empresa debía remitirles mensualmente un informe, que se correspondería con el que distribuye What The Fav".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Análisis Relevante es una empresa de Julio Martínez que el juez califica de "instrumental" dentro de una estructura para canalizar fondos de otras, como Plus Ultra, hacia Zapatero y su entorno; y What the fav es la empresa administrada por las hijas del expresidente que maquetaba los informes elaborados por la anterior mercantil y una de las destinatarias de fondos, según las pesquisas.

El chat, que finaliza con varias llamadas entre el 22 y 24 de septiembre de 2021, también incluye un currículum y más archivos vacíos.

El grupo AR

En la causa obra también el volcado de un chat grupal llamado "AR", las siglas de Análisis Relevante, en el que participan Zapatero, Julio Martínez, Sergio Sánchez, Javier De Paz y Silvia de Paz.

En este chat, Zapatero compartió el 19 de abril de 2020 un artículo del exministro de su Gobierno Miguel Sebastián en el digital Invertia en el que aborda las perspectivas económicas derivadas de la crisis del Covid-19.

A renglón seguido, Zapatero escribe: "Anticiparse y conocer lo relevante será lo que nos permita construir, superar, cambiar y avanzar hacia el futuro con más capacidad para entenderlo y gobernarlo".

En el chat también aparecen numerosos documentos enviados por "Julio" al resto de participantes, con los nombres "DEBATE", "INFORME JUNIO", "INFORME JULIO", "INFORME NOVIEMBRE" e "INFORME ENERO" y una lista titulada "espectadores".