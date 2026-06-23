El ministro Fernando Grande Marlaska niega que se haya presionado a investigadores de la Guardia Civil desde el Gobierno

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El ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska ha negado que bajo el Gobierno de Pedro Sánchez se haya ejercido presión a los agentes de la Guardia Civil y también que se haya abierto "ningún expediente disciplinario a ninguno de los investigadores de la UCO".

En el pleno del Senado, y ante preguntas de PP y de Vox, Grande-Marlaska ha sostenido que "no ha habido ninguna indicación", tampoco internamente, a los investigadores de la Guardia Civil, y que en ocho años no se ha hecho referencia "a ninguna presión por parte de los superiores, por la cadena de mando", ni se han puesto en conocimiento de los fiscales ni de la autoridad judicial".

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El ministro niega la apertura de expedientes disciplinarios

Ante una cuestión de la senadora del PP Marimar Blanco, Grande-Marlaska ha negado la apertura de expedientes disciplinarios a investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuando en la Audiencia Nacional se investigan informes reservados abiertos a algunos agentes por filtraciones relacionadas con el caso Koldo.

Respecto a los tres encuentros que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, mantuvo con Leire Díez, exmilitante del PSOE investigada, el ministro ha defendido que siempre dijo que esta no se reunió para hablar sobre una "supuesta trama en relación a la UCO" y que no tenía por qué comentarle cualquier otra reunión que no tuviera ese contenido.

El PP ha preguntado al Gobierno sobre casos de corrupción que le rodean y sobre el caso de Leire Díez, donde se investigan presuntas maniobras para desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE o al Ejecutivo y ha acusado al ministro de ser "una perla para el joyero de Zapatero", por la anotación de la exmilitante socialista que señala que "Marlaska está pillado por la UCO". "No sé en qué podré estar pillado porque yo lo que sí estoy pillado es en defender a la Guardia Civil, a la UCO, en el ejercicio de sus funciones", ha replicado.

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El "ataque infundado" de un juez a las autoridades

El PP también le ha acusado de salir al "rescate" de "P.S", en referencia a Pedro Sánchez, y de su mujer, Begoña Gómez, al trasladar quejas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acerca del auto en el que el juez Juan Carlos Peinado deslizó que los escoltas de Begoña Gómez podrían ayudar a la mujer del presidente en una hipotética fuga.

Al respecto, Grande-Marlaska ha defendido que salió en defensa de la Policía Nacional y la Guardia Civil ante el "ataque infundado" de un juez y ha reprochado al PP que guardara silencio al respecto. Los populares han vuelto a pedir la dimisión del ministro.

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Ante los reproches que también le ha lanzado el senador de Vox Javier Valentín Alonso, el ministro ha defendido que bajo su mando se ha reforzado a la UCO mientras que el PP se dedicaba a generar "policías paralelas" para investigar a adversarios políticos y destruir pruebas que implicaban a dirigentes del partido.