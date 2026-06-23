El Gobierno concedió112 millones de euros a la empresa vasca Tubos Reunidos

La Guardia Civil señala que Vicente Fernández "se ofreció a organizar una reunión entre Tubos Reunidos y representantes del PNV"

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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha constatado la existencia de una reunión entre el expresidente del PNV Andoni Ortúzar con el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández para abordar el rescate de 112 millones de euros que el Gobierno concedió a la empresa vasca Tubos Reunidos.

Así consta en un informe incorporado al sumario de la pieza del 'caso Leire Díez' sobre el rescate de Tubos Reunidos, en el que la Guardia Civil señala que Vicente Fernández "se ofreció a organizar una reunión entre Tubos Reunidos y representantes del PNV" para impulsar esta gestión.

Presuntos amaños y beneficios

Todo ello en el marco de la investigación que dirige el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sobre presuntos amaños en varios contratos adjudicados por la SEP de los que, según los investigadores, se habrían beneficiado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la exmilitante socialista Leire Díez, el empresario Antxon Alonso, dueño de la empresa Servinabar, y el propio Vicente Fernández.

La UCO ve indicios de que Cerdán, Díez, Fernández y Alonso llevaron a cabo "acciones tendentes" al otorgamiento de la ayuda económica a Tubos Reunidos, "percibiendo por ello un total de 114.950 euros" a través de la mercantil Mediaciones Martínez. Por estos hechos, el magistrado Pedraz ordenó la apertura de una pieza separada dentro del 'caso Leire Díez'.

Los investigadores sospechan que "la reunión habría tenido lugar" el 28 de enero de 2025. A ella habrían acudido Vicente Fernández, un directivo de Tubos Reunidos llamado Carlos de las Heras, Andoni Ortúzar y el entonces responsable de Organización del PNV, Joseba Aurrekoetxea.

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La Guardia Civil incide en que la "necesidad" de la "aproximación al PNV vendría motivado en la parálisis que supuestamente habría inducido, en esta ocasión, las dudas del secretario de Estado de Economía", que integraría el consejo gestor del rescate.