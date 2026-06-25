Perros de la Unidad Canina, Bomberos de distintas ONG, la UME y herramientas de rescate parten hacia Venezuela

Última hora del doble terremoto en Venezuela: aumentan a 188 los muertos y 68 españoles continúan desaparecidos

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El Gobierno de España no ha tardado en responder a la tragedia que ha sacudido Venezuela y que ya deja cientos de muertos y miles de heridos, además de muchas personas desaparecidas que podrían estar enterradas bajo los escombros que han caído tras la sucesión de terremotos.

Como muchos otros líderes europeos, Pedro Sánchez le ha hecho llegar sus condolencias a Delcy Rodríguez. Así lo confirmaba el propio presidente en un post publicado en su perfil de redes sociales donde también anunciaba el envío de un avión con muchos efectivos que participarán en las labores de búsqueda y rescate desde esta noche en el país.

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Ante esta tragedia, los líderes de diferentes partidos políticos españoles han unido su discurso en solidaridad con el pueblo venezolano, como Alberto Núñez Feijóo que, también a través de redes sociales, ha mostrado su apoyo a Venezuela. En España, La mesa de Defensa organizaba el envío de 54 militares de la UME a Venezuela para que colaboren con las labores de rescates tras esos terremotos.

Todos los servicios de emergencia que acuden a Venezuela

Los españoles que parten esta noche hacia Venezuela también van acompañados por la Unidad Canina de búsqueda, cámaras y detectores acústicos para localizar supervivientes. Los servicios de emergencia madrileños también se han subido a ese avión para poder atender a las miles de personas que han resultado heridas, junto con los bomberos que ayudarán a la retirada de escombros y a buscar a los desaparecidos.

Pero los profesionales que viajan hacia la catástrofe, esperan encontrar lo peor, tal y como confirma Antonio Nogales, presidente de Bomberos Unidos Sin Fronteras: "Tanto la profundidad como la magnitud son muy similares al terremoto de Haití y eso nos hace sospechar también que va a ser una gran catástrofe".

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Las primeras imágenes que iban llegando de Caracas ya reflejaban el verdadero horror que se está viviendo en muchas calles de las localidades venezolanas más afectadas: "Están todos los edificios colapsados". A esta lucha contra reloj para intentar que la cifra de muertos no aumente se suman los bomberos de diferentes ONG de distintas partes del mundo.

Las 12 primeras horas, críticas para la supervivencia

La rapidez es clave para poder rescatar con vida a los que están sepultados por los edificios derrumbados, porque cada 12 horas la posibilidad de supervivencia disminuye, por eso desde España utilizarán la unidad camina que "marcan el olor de las personas vivas", confirma Moisés Belloch, presidente de la ONG 'Intervención, Ayudas y Emergencias'.

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Pero lo que Venezuela necesita, como muchos de sus ciudadanos han confesado, es ayuda. Es por eso que junto con los profesionales viajarán psicólogos como María, expertos en atender a personas que han sufrido una catástrofe de este nivel de gravedad: "Somos un equipo multidisciplinar, vamos con perro de rescate, técnico, enfermero, una parte sanitaria y yo como psicólogo"