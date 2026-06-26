Cuatro mandos de la Guardia Civil han declarado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz

La UCO cree que el PSOE pagó las defensas de Ábalos y su exasesor al inicio del 'caso Koldo'

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El exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Rafael Yuste, ha ratificado ante el juez que el ex número dos del cuerpo pidió "ponerse de perfil" y no ser "proactivo" en casos con "afectación política", si bien ha deslizado que no se sintió presionado por ello.

Ponerse "de perfil"

Cuatro mandos de la Guardia Civil han declarado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco de la investigación sobre una presunta trama para desbaratar causas judiciales del PSOE o del Gobierno en la que están imputados el exdirigente socialista Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez.

El general Yuste ha sido el primero en declarar y, según informan a EFE fuentes jurídicas, ha ratificado a grandes rasgos la declaración que prestó ante la UCO, donde le preguntaron si hubo "presiones políticas" sobre los investigadores en causas vinculadas al PSOE o al entorno del presidente del Gobierno.

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Entre otras cosas, el exjefe de la UCO ha confirmado una reunión de julio de 2024 a la que también asistió el jefe de Policía Judicial Alfonso Alberto López Malo, en la que el entonces director adjunto operativo (DAO) Manuel Llamas indicó que "no se fuese proactivo" en los procedimientos judiciales que tuvieran afectación política, que se pusieran "de perfil" y que fuese el juez quien tomase la iniciativa.

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Según han explicado Yuste y López Malo al juez, esa petición de no ser proactivos era en causas sobre temas políticos en general, sin especificar ningún partido, aunque ellos no se habrían sentido presionados por ello, según explican a EFE varias fuentes presentes en la declaración.

Sí suponen, han deslizado los testigos, que el DAO recibiría presiones políticas, pero han dicho que lo desconocen, indican las fuentes.

El exjefe de la UCO también ha hablado de una reunión celebrada el 29 de mayo de 2025 en el despacho de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, con el general de policía judicial, el Director Adjunto Operativo y el teniente coronel Antonio Balas, jefe de departamento de delincuencia económica y anticorrupción de la UCO.

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En esa reunión, según Yuste, la directora le transmitió su apoyo a Balas, como ella mismo declaró en el Senado hace unas semanas.

Además de Yuste y López Malo, este viernes han declarado el general jefe del Estado Mayor del cuerpo, el general de división Leonardo Sánchez Peláez, y el mando al que le encargaron investigar presuntas filtraciones del caso Koldo, que finalmente no venían de la UCO.

Según la investigación, la exmilitante del PSOE Leire Díez trató de promover una investigación contra la UCO y habría contactado para ello con la directora general de la Guardia Civil, quien sin embargo negó que en sus breves encuentros con ella se hablase de eso.