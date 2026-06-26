El Ejecutivo canario expresa su solidaridad con las víctimas, y coordinará la ayuda con el Gobierno de España

La ayuda humanitaria y material que viaja desde España a Venezuela: de bomberos y sanitarios hasta perros y psicólogos

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El Consejo de Gobierno de Canarias se ha reunido este viernes con carácter extraordinario para abordar la situación generada por los terremotos en Venezuela y ha acordado decretar tres días de luto oficial, además de habilitar centros de atención sanitaria para los canarios residentes en el país.

La comparecencia del portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, se ha producido en un ambiente de consternación tras conocerse que entre las víctimas mortales del seísmo se encuentra la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, Isabel Jara.

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Por el momento no se han confirmado más víctimas mortales de origen canario, aunque entre los alrededor de 80 españoles que permanecen desaparecidos hay residentes vinculados al archipiélago.

Canarias decreta tres días de luto oficial

Durante la reunión extraordinaria, el Gobierno autonómico aprobó una declaración institucional, respaldada por todas las instituciones y los partidos representados en el Parlamento de Canarias, en la que expresa "su más profundo pesar y consternación por el devastador terremoto sufrido por la República Bolivariana de Venezuela".

El Ejecutivo traslada sus condolencias por las vidas perdidas, los cuantiosos daños materiales y el "inmenso sufrimiento" que atraviesa la población venezolana.

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Asimismo, Canarias pone a disposición del Gobierno de Venezuela y del Gobierno de España toda la colaboración necesaria para contribuir a las tareas de asistencia y recuperación de las zonas afectadas.

En señal de duelo, el Ejecutivo autonómico ha declarado luto oficial durante el resto de la jornada de este viernes y los días 27, 28 y 29 de junio. Alfonso Cabello anunció que el Gobierno de Canarias pondrá en marcha un servicio especial de atención sanitaria dirigido a los canarios y sus descendientes residentes en Venezuela. Durante el fin de semana se habilitarán centros de salud y puntos de atención médica, cuya ubicación será comunicada a través de los medios de comunicación para facilitar el acceso a quienes lo necesiten.

La declaración institucional también destaca la estrecha relación histórica entre ambos territorios y muestra su apoyo tanto a los cerca de 90.000 venezolanos residentes en Canarias como a las 55.000 personas de origen canario que viven en Venezuela, unidas al archipiélago por vínculos familiares, culturales y afectivos.

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La ayuda se coordinará con el Estado

En relación con el envío de ayuda humanitaria, Cabello explicó que, tras la reunión del órgano estatal de coordinación de Protección Civil, se ha recomendado a las comunidades autónomas no organizar por el momento recogidas de alimentos o medicamentos, ya que el abastecimiento se está canalizando desde los países vecinos de Venezuela para agilizar su distribución.

Respecto a las donaciones económicas, el portavoz señaló que el Gobierno de España recomendará que las aportaciones ciudadanas se realicen a través de organizaciones no gubernamentales de cooperación internacional que ya trabajan sobre el terreno. De cara a la siguiente fase de la respuesta humanitaria, el Ejecutivo canario ha comenzado a contactar con colegios profesionales de psicólogos, arquitectos técnicos y trabajadores sociales, después de que se solicitara el desplazamiento de estos especialistas para colaborar en las labores de recuperación.

Cabello garantizó que el Gobierno de Canarias actuará en coordinación permanente con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con los órganos estatales de Protección Civil, insistiendo en que la prioridad continúa siendo la fase de emergencia, centrada en el rescate de víctimas y las tareas de desescombro.